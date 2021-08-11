«الخمسة الكبار» يكرم قادة مشاريع البناء المستدام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة لمعرض «الخمسة الكبار» عن قائمتها المختصرة للجوائز الافتتاحية الخاصة بتكريم قادة المشاريع على جهودهم في تعزيز ممارسات البناء المستدام في المنطقة، وسيتم انعقاد حفل توزيع الجوائز غداً في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشكل جوائز التنمية المستدامة ثلث الفئات، ومن بين المتأهلين للتصفيات النهائية للفوز بجائزة «المبادرة المستدامة للعام» كل من: بلدية دبي، وإعمار العقارية، والمجلس الأردني للأبنية الخضراء، وشركة سكيدمور أوينغز آند ميريل، وشركة المقاولون العرب، وشركة تيرنر وتاونسند. وتم تقييم المتأهلين للتصفيات النهائية وفقاً لمعايير الفئات الفردية من قبل لجنة تحكيم مستقلة ودولية.

مشاركات

وتعكس القائمة المختصرة للجوائز الجودة الهائلة للمشاريع والتعاون الوثيق عبر قطاع البناء في المنطقة لا سيما بوجود مرشحين من مجموعة كبيرة من البلدان من خارج الإمارات، بما في ذلك السعودية ومصر وسلطنة عمان والهند وكينيا.

من جهتها، قالت جوسين هيجمانز، مديرة محفظة المعارض في شركة «دي إم جي للفعاليات»: يسعدني أن الجوائز في نسختها الأولى قد شهدت مشاركات من مئات الشركات المعمارية والهندسية والإنشائية الرائدة العاملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث يتوقع سوق المشاريع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا أن يشهد انتعاشاً قوياً هذا العام، وهو أحد الأسواق الأسرع نمواً في السياق العالمي، لذا فنحن متحمسون للتعرف على الشركات والأفراد، الذين سيقودون مرحلة التعافي والانتعاش للقطاع.

إنجازات

قال كاسبر هيرزبيرغ، محكم في الجوائز ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «شنايدر إلكتريك»، مزود حلول الطاقة والأتمتة الرقمية من أجل الكفاءة والاستدامة: يسعدني أن أهنئ جميع المتأهلين للتصفيات النهائية على إنجازاتهم الملهمة عبر جميع الفئات، لا سيما المستوى العالي من الطلبات المقدمة لمبادرات البناء المستدام، حيث أصبح البناء المستدام أساساً لجميع المشاريع في قطاع البناء العالمي.

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