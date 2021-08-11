80 % زيادة أرباح «إعمار مولز» النصفية إلى 622 مليوناً

المصدر: دبي- البيان

سجّلت «إعمار مولز» زيادة في صافي أرباحها بنسبة 80 % لتصل إلى 622 مليون درهم عن الأشهر الستة الأولى من 2021، مقارنة مع صافي أرباحها خلال الفترة ذاتها من 2020 والتي بلغت 345 مليون درهم. وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 2.04 مليار درهم، بزيادة بنسبة 23 % مقارنة مع إيرادات النصف الأول 2020 والتي بلغت 1.66 مليار.

وازدادت إيرادات الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 27 %، لتصل إلى 1.14 مليار درهم مقارنة مع إيرادات الربع الأول 2021 والتي بلغت قيمتها 901 مليون درهم.

وحققت «نمشي»، المنصة الإلكترونية لتجارة الأزياء عبر الإنترنت، والتابعة والمملوكة بالكامل لشركة إعمار مولز، مبيعات بقيمة 427 مليون درهم خلال الربع الثاني 2021، بزيادة 65 % مقارنة مع نتائج الربع الأول.

كما بلغت مبيعاتها عبر الإنترنت ما قيمته 685 مليون درهم خلال النصف الأول 2021. ويُعزى أداء نمشي القوي إلى نموها وانتشارها الكبير والمستمر في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية والكويت وقطر. ونظراً إلى ضمها لأكثر من 240 علامة تجاريّة جديدة في مطلع هذا العام، والطلب المتزايد خلال فترة رمضان والأعياد، تمكّنت نمشي من تسجيل إيرادات باهرة خلال النصف الأول.

وشهدت إعمار مولز خلال الربع الثاني 2021 تعافياً ملحوظاً من آثار جائحة كوفيد-19 وانعكاساتها على سوق التجزئة العالمي، إضافة إلى تحقيقها لأرباح استثنائية فاقت التوقّعات، نظراً لتواصل تعافيها عبر مختلف أصولها وقطاعات أعمالها.

وحافظت معدّلات الإشغال في أصول «إعمار مولز»، والتي تشمل «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«مجمّع الذهب والألماس»، و«سوق البحار»، ومراكز التجزئة ضمن المجمّعات السكنية، على أدائها المرن خلال الربع الثاني 2021 والذي وصل إلى نسبة 91 %.

مبيعات المستأجرين

وشهدت مبيعات التجزئة تعافياً ملحوظاً خلال الربع الثاني 2021، حيث حقق إجمالي المبيعات زيادة بنسبة 8 % في الربع الثاني 2021 مقارنة مع نتائج الربع الأول عبر كافة أقسام المجموعة، وزيادة بنسبة 77 % مقارنة مع نتائج النصف الأول 2020.

وسجّلت مبيعات المستأجرين زيادة بنسبة 15 % في الربع الثاني 2021 مقارنة مع نتائج الربع الثاني 2019. ويعزى التعافي الكبير في مبيعات المستأجرين إلى زيادة متوسط إنفاق كل زائر بمعدّل 59 % و62 % خلال النصف الأول 2021 مقارنة مع نتائج الفترة ذاتها من 2020 و2019 على التوالي.

وفي 1 يوليو، شهد دبي مول افتتاح معرض «إنفينيتي دي لوميار»، وهو أكبر مركز للفنون الرقميّة في المنطقة يمتد على مساحة 2700 متر مربّع، ويحتوي على 130 جهاز عرض، و58 مكبّراً للصوت، و3000 صورة رقميّة متحرّكة عالية الدقة.

واستضافت «فاوندري»، المنصة الفنية متعددة الاستخدامات في وسط مدينة دبي، سلسلة من المعارض المنتقاة بعناية لأعمال عدد من الفنانين من أوروبا وأمريكا اللاتينية والإمارات، لتكون منصة للتعريف بإرثهم الثقافي الغني.

المشاريع المستقبلية

وتعتزم «إعمار مولز» افتتاح «دبي هيلز مول» خلال الربع الأول 2022، والذي سيضم نحو 600 منفذ تجاري، بما في ذلك مجموعة من متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي. وسيوفّر المركز نحو مليوني قدم مربعة كمساحة إجمالية مخصّصة للتأجير.

كما سيحتضن 4 مراكز ترفيهية عائلية رئيسية، ومجمّعا لدور العرض السينمائي، ومتجر هايبرماركت، وعدد من متاجر التجزئة الكبرى، وأفعوانية داخلية، ومواقف سيارات مخصّصة لأكثر من 7000 سيارة.

برامج ترفيهية

مع تزايد عودة المتسوّقين إلى مراكز التجزئة، اعتزمت إعمار مولز إطلاق عدد من البرامج الترفيهية الإضافية الموجّهة لجميع أفراد العائلة، فتزامناً مع «مفاجآت صيف دبي»، تقدّم إعمار مولز خلال الربع الثالث موسماً حافلاً بالمفاجآت الباهرة والجوائز والعروض الترفيهية تشمل أنشطة الأطفال الترفيهية، والحصول على أميال إضافية من سكاي واردز، وغيرها من النشاطات المخصصة لجميع أفراد العائلة.

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