الأسهم القيادية تدعم تماسك الأسواق أمام جني الأرباح

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تراجعت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات بيع بهدف جني الأرباح، فيما نجحت أسهم قيادية بقطاعات الاستثمار والخدمات والاتصالات في دبي، والاستثمار والعقار والطاقة في أبوظبي في الصعود لتدعم تماسك الأسهم بعد صعود متواصل منذ بداية الأسبوع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.3 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم بأبوظبي ونحو 105 ملايين درهم بدبي. وجرى التداول على 368 مليون سهم، موزعة بواقع 75 مليون سهم في دبي ونحو 293 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 5565 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي 0.23% ليصل إلى 2816 نقطة بهبوط أسهم قطاع البنوك 0.35% بتراجع «دبي الإسلامي» 0.78%. كما تراجع قطاع العقار 0.36% بهبوط «إعمار العقارية» 0.49%، و«إعمار للتطوير» 0.8%، بينما صعد «الاتحاد العقارية»0.4%.

وهبط قطاع النقل 0.22% بتراجع «الخليج للملاحة» 1.75%، و«العربية للطيران» 0.71%، بينما صعد «أرامكس» 0.27%، كما هبط قطاع التأمين 0.31%.

وصعد الاستثمار 0.18% بارتفاع «سوق دبي المالي» 0.95% وتراجع «شعاع كابيتال» 0.39%، كما صعدت أسهم قطاعي الخدمات 0.7% والاتصالات 0.3%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 26.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 15 مليون درهم، ثم «الرمز كوربوريشن» 10 ملايين. وحقق سهم «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 4 %، تلاه «الوطنية للتبريد المركزي» 2.4%، ثم «سوق دبي المالي» 0.95%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8%.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.19% ليغلق عند 7558 نقطة، مع هبوط قطاع البنوك 0.39% بضغط نزول «أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي التجاري» 0.67%، فيما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.39 %. كما تراجع قطاع الاتصالات 0.16% بنزول سهم «اتصالات» 0.17%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.05% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.07%، و«إشراق» 0.31% و«الواحة كابيتال» 1.75%، فيما هبط «ألفا ظبي» 0.14 %. وصعد قطاع العقار 0.16%. كما صعد قطاع الطاقة 0.33% بدعم ارتفاع سهم «أدنوك للتوزيع» 0.23% و«دانة غاز» 1.01%، بينما هبط «طاقة» 0.79%.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 306 ملايين درهم، تلاه «الدار» 247 مليون درهم، ثم«أبوظبي الأول» 245 مليون درهم. وحقق «بنك الشارقة» أكبر وتيرة صعود بنحو 4.7%، تلاه «ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية» 3.4% ثم «بيلدكو» 3.3%، فيما كان «اسمنت رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.7%.

إفصاحات

قرر مجلس إدارة شركة «الياه سات» انتخاب طارق الحوسني نائباً لرئيس مجلس الإدارة بالاقتراع السري خلال اجتماعه الاثنين. كما وافق المجلس على البيانات المالية الموجزة الموحدة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

وتمت مراجعة البيانات المالية من قبل مدققي حسابات خارجيين مستقلين. وناقش المجلس الأمور المتعلقة بنشاط الشركة، وأصدر القرارات المناسبة بشأنها.

وافق مجلس إدارة شركة «العربية للطيران» على البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

وافق مجلس إدارة شركة «الرمز كوربوريشن» على البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، كما وافق على توزيع الأرباح نصف السنوية.

حددت شركة «شعاع كابيتال» الأحد 15 أغسطس لعقد مؤتمر هاتفي لمناقشة أعمال الشركة المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

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