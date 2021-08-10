دبي تتيح تجربة معتدلة للقادمين من 32 مدينة رئيسية

المصدر: دبي – سيد صالح

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن دبي تتيح تجربة سفر مريحة في زمن جائحة «كوفيد19» للقادمين من 32 مدينة رئيسية، وفقاً للبيانات الواردة في «مرصد إعادة فتح السفر»، والذي أصدرته الوكالة أمس، لرصد حركة السفر السائدة الآن من وإلى 40 مدينة عالمية، ومدى القيود المفروضة حالياً بسبب الجائحة على استقبال المسافرين في هذه المدن.

وتعتمد فكرة المدن على تصنيف تجربة السفر في كل مدينة إلى أربعة تصنيفات، وهي أفضل، ومعتدلة، وأسوأ، والوجهة مغلقة تماماً أمام المسافرين. ويشير التصنيف «معتدلة» إلى السماح باستقبال القادمين من الـ 39 مدينة رئيسية المتبقية مع فرض قدر من التدابير الاحترازية المعقولة للحيلولة دون الإصابة بعدوى الجائحة.

وأفاد المرصد بأن دبي تتيح تجربة معتدلة للقادمين من أثينا، أوكلاند، بانكوك، بكين، بروكسل، فرانكفورت، هونغ كونغ، جوهانسبرغ، كوالا لمبور، لشبونة، لندن، لوس أنجليس، ماكاو، مدريد، مكسيكوسيتي، ميامي، ميلانو، ناساو «عاصمة جزر البهاماس»، نيويورك، باريس، ريكيافيك، الرياض، سان فرانسيسكو، سول، شنغهاي، سنغافورة، سيدني، طوكيو، تورنتو، فيينا، واشنطن، وزيوريخ.

وأضاف المرصد أن دبي تفرض قيوداً على الوصول من المدن السبع المتبقية ضمن المُدُن الــ 40 الرئيسية، وهي إسطنبول، موسكو، مومباي، زغرب، ساو باولو، لاجوس، ونيروبي.

وأوضح المرصد أن اعتدال تجربة السفر إلى دبي يشمل كافة العناصر الرئيسية الأربعة للتجربة، وهي التجربة ككل، قيود السفر، انفتاح المدينة، انتشار التطعيم باللقاحات المضادة للجائحة بين سكان المدينة.

وعن حرية التحرك وممارسة الأنشطة الحياتية داخل المدينة، تطرق المرصد إلى 13 تجربة من تجارب الحرية، وذكر أن دبي تتيح الحرية الكاملة في 5 تجارب، وهي فتح المكاتب أمام الزوار، فتح المتنزهات والشواطئ، فتح الفنادق، فتح مراكز التسوق، ورفع حظر التجوال ليلاً. وأضاف أن دبي تمنح زوارها حرية مع بعض القيود في 6 تجارب، وهي المطاعم، الأندية، الحياة الليلية، المتاحف، الحفلات الفنية في قاعات مغلقة، وعقد اللقاءات الجماعية، فيما تفرض قيوداً مشددة تماماً على تجربتين، وهما ارتياد وسائل النقل العامة من دون ارتداء قناع واقي، وكذلك التواجد في الأماكن العامة من دون القناع.

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