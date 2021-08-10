«أڤيڤا»: برمجيات تسهم في رسم مستقبل مستدام

المصدر: دبي - البيان

أكدت أڤيڤا للبرمجيات والصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة التركيز على تمكين العملاء عبر إدارة البيانات التشغيلية للطاقة والتكامل مع الذكاء الاصطناعي وتقنيات التحليل لمساعدتها في إدارة استهلاك الطاقة والانبعاثات.

وتقدم أڤيڤا برمجيات صناعية تسهم في رسم مستقبل مستدام، حيث تتنوع الحلول في مجالات الهندسة والعمليات التشغيلية وتعزز قدرة أڤيڤا على المساعدة في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية القيّمة ودعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

ومن خلال التعاون مع مايكروسوفت، تمتلك أڤيڤا قدرات متميزة لتعزيز إمكانات تشغيل قطاع الطاقة عبر الدمج بين قوة البيانات الصناعية والذكاء الاصطناعي والمرئيات البشرية في كامل نطاق البنية السحابية. كما أن تنسيق الجهود مع مايكروسوفت أتاح للشركة نمذجة أفضل ممارساتها وحلولها المتخصصة لتصبح قابلة للتكرار والتوسّع والتكيف بما يتناسب مع حزم البرمجيات الأخرى، مما يسمح بسرعة التنفيذ والحصول على المردود المرجوّ.

واليوم، يمكن للمؤسسات التي تستخدم حلول أڤيڤا لإدارة الطاقة وحلول الأداء من الشركة تخفيض زمن تنفيذ المشاريع بما يصل إلى 60 بالمائة لدى مقارنتها بتطبيق الحلول المتخصصة للعمليات التشغيلية، وذلك بفضل إمكانية المتابعة الفورية والكاملة لسلسلة القيمة والصيانة التنبؤية والعمليات التشغيلية.

وفازت أڤيڤا، بجائزة شريك مايكروسوفت للطاقة خلال 2021، إضافة إلى حصولها على المركز الثاني ضمن جوائز شركاء مايكروسوفت للتغيير في مجال الاستدامة للعام 2021. وقال كيري جرايمز، مدير الشركاء العالميين لدى أڤيڤا: هذه الجوائز المرموقة تكرّم أصحاب الخبرة المتخصصة في تمكين شركات الطاقة والتصنيع من تحقيق أهداف الاستدامة ومرونة الأعمال من خلال التقنيات المتطورة في أهم فترات التحوّل العالمية، فيما نتطلع إلى عالم يسوده النمو الاقتصادي الذي يدعم الاستدامة البيئية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز