«مايند كلاود ترايب» منصة لدعم رواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

تساعد منصة «مايند كلاود ترايب» التي أسستها في الإمارات رائدة الأعمال جيني غنيمة، رواد الأعمال الجدد على تكوين خطة عمل واللحاق بالاستثمار، عبر سوق للخبراء والبرامج التعليمية.

وقالت جيني غنيمة: بحسب البنك الدولي، تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنصيب من 55 إلى 60 % من اقتصاد أي دولة، وتخطط معظم الدول لرفع هذه المشاركة في السنوات المقبلة.

وفي ظل تأثيرات «كوفيد19»، عجلت الشركات الصغيرة والمتوسطة من سرعة دمج الابتكار لتظل سديدة في أوقات التحدي.

ومن الضروري لرواد الأعمال رفع مهاراتهم ومهارات فريقهم لتحضير أنفسهم للمستقبل! يتغير العالم سريعاً، والحد الأدنى من المتطلبات الآن هو مزج خبرات عميقة مختلفة من رقمية إلى تقليدية مع المهارات الناعمة والتفكير الخلاق للبقاء قوياً خلال أي أزمة ودفع الابتكار والميزة التنافسية والنمو خلال ذروة السوق.

ومايند كلاود ترايب هي جزء من مايند كلاود أكاديمي، وهي أكاديمية للتجارة وريادة الأعمال. وتركز مايند كلاود أكاديمي على الشركات الناشئة، والتوجيه والاستشارة.

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