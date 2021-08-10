ملك القابضة وبارك إنترناشيونال للاستثمارات يدخلان السوق الأمريكية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت ملك القابضة الدولية، وهي تكتل تجاري متنوع ومتعدد الجنسيات يقع مقره في الإمارات الدخول في شراكة مع بارك إنترناشيونال للاستثمارات وسيلفر هايتس العقارية لإطلاق ألوبوند الولايات المتحدة الأمريكية.

ويركز المشروع المشترك على تصنيع وتوريد مواد الواجهات الخارجية مثل ما تصنعه ماركة ألوبوند من ألواح الألمنيوم المركبة وعناصر الواجهة من الزجاج والألمنيوم والأسطح الصلبة وألواح التسقيف. وأبرمت ألوبوند الولايات المتحدة بالفعل عقود توريد بقيمة تزيد على 100 مليون دولار تشمل 5 مشاريع ضخمة في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة.

وقال نواب شاجي الملك: متحمسون للإعلان عن هذه الشراكة المهمة. وسنبحث معاً تطوير المشاريع الكبرى وأنشطة البناء في الولايات المتحدة. ويسعدنا النجاح بالتعاون مع شركائنا، في إبرام عقود توريد بقيمة تزيد على 100 مليون دولار في الولايات المتحدة«.

وتمتلك شركة ملك القابضة الدولية مرافق إنتاجية ومقرات لإدارة العمليات في آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب شبكة مبيعات تضم أكثر من 100 دولة. وأضاف: مع تعافي الاقتصاد العالمي في أعقاب حملة التطعيم الناجحة على مستوى العالم، أطلقنا في ملك القابضة الدولية حملة توسع عالمية كبيرة ستشهد توسّع شركتنا في مناطق جديدة ونمو أعمالها بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم. وتعد ألوبوند الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً من هذا التوسع العالمي».

تستثمر بارك للاستثمارات، وهي شركة تدير أعمالها في الولايات المتحدة والإمارات وكوريا الجنوبية والبوسنة والهرسك، في عدة مشاريع عقارية في كافة هذه البلدان.

وقال جون هوان بارك، رئيس مجلس إدارة بارك للاستثمارات: «ستساعدنا هذه الشراكة في الاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة والاعتماد على مواطن القوة الأساسية لكلتا الشركتين، بالإضافة إلى توسيع نطاق أعمالنا وتلبية الطلب المتزايد على المنازل عالية الجودة وغيرها من الممتلكات العقارية».

وتدير بارك إنترناشيونال للاستثمارات عمليات المجموعة في الإمارات، حيث تعمل على إقامة عدد من المشاريع. كما تسعى إلى إقامة المشاريع في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والهند وباكستان في إطار شركة بارك العقارية، التي تعد ذراعها في التطوير العقاري.

وسيلفر هايتس، هي مجموعة لإدارة الممتلكات والوسيط العقاري في دبي، وهي مسؤولة عن ضمان سلاسة سير معاملات البيع والشراء عبر حافظة واسعة من المشاريع التنموية. كما تتولى دعم النطاق الكلي للمعاملات العقارية، بما في ذلك بيع العقارات التجارية والسكنية، وعمليات الاستحواذ والتأجير، وتقييم الممتلكات وإدارتها، والمشاريع المشتركة وإدارة الأصول.

وقال سمير منشي، مؤسس شركة سيلفر هايتس العقارية: هذه خطوة استراتيجية للتوسع في مجال أعمال جديد وفرصة تمكننا من دخول سوق العقارات الأمريكية. ويمنحنا المشروع المشترك ألوبوند الولايات المتحدة مرتكزاً لاستكشاف سبل جديدة والاستفادة من فرص النمو المتاحة نتيجة الطلبات الجديدة.

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