265 مليون درهم صافي أرباح «الواحة كابيتال» النصفية

حققت «الواحة كابيتال»، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبـي مقراً لها، ارتفاعاً كبيراً في صافي أرباحها للنصف الأول من العام الجاري مدفوعة بإيرادات وحدتها المتخصصة بإدارة صناديق الأسواق المالية.

وأظهرت نتائج الشركة تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 265 مليون درهم في النصف الأول 2021 مقابل تسجيلها خسارة بقيمة 27 مليون درهم للفترة نفسها من 2020. ووصل صافي أرباحها للربع الثاني إلى 154 مليون درهم.

ويشكّل ذلك زيادة بنسبة 39% عن الربع السابق وانخفاضاً بنسبة 42% عن الربع الثاني 2020. وواصلت الشركة نهجها الصارم في تعزيز كفاءة عملياتها وأنظمتها، فتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل خلال النصف الأول لتصبح 26% مقارنة مع 31% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وساهمت وحدة الأسواق العامة، التي تتولى إدارة صناديق الاستثمار في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، بتوفير عائدات إيجابية على استثمارات «الواحة كابيتال»، فضلاً عن دخل الرسوم من المستثمرين من الأطراف الثالثة. فبلغ صافي دخل هذه الوحدة 320 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال وليد المقرب المهيري رئيس مجلس الإدارة: نجحت «الواحة كابيتال» على مدار الـ18 شهراً الماضية في تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، بما في ذلك الاضطراب الاقتصادي واسع النطاق وتقلّب أسواق رأس المال العالمية وأسعار النفط. وفر الأداء المالي الإيجابي للشركة خلال النصف الأول وميزانيتها العمومية القوية أسساً متينة مكنتها من المضي قدماً في المرحلة التالية من النمو.

ويتبنى فريق الإدارة التنفيذية، والذي يحظى بالدعم الكامل من مجلس الإدارة، نهجاً صارماً لتنفيذ استراتيجية تُعنى بتطوير عمق ونطاق أعمال الشركة في إدارة الصناديق والاستثمارات الخاصة. ويبقى هدفنا واضحاً في مواصلة خلق القيمة للمساهمين ضمن إطار حوكمة عالميّ المستوى.

وقال أحمد المهيري الرئيس التنفيذي: أثبتت نتائجنا المالية القوية للنصف الأول مدى قدرة «الواحة كابيتال» على تقديم أداء مالي مستقر ومستدام على امتداد دورات السوق والأعمال. حيث أصبحت وحدة الأسواق العامة لاعباً رئيسياً في إدارة الأموال عبر الأسواق الناشئة مع أصول مدارة تتجاوز قيمتها مليار دولار، وواصلت صناديقنا تحقيق عوائد مجزية للشركة والمستثمرين من الأطراف الثالثة.

كما حافظت وحدة الاستثمارات الخاصة على مرونة محفظتها ونواصل تقييم فرص إعادة تدوير رأس المال على نحو انتقائي في مجالات نمو جديدة. ومع التحسن التدريجي في البيئة التشغيلية العالمية، تحظى «الواحة كابيتال» بالمقومات اللازمة لتنفيذ استراتيجية نموها.

استثمارات خاصة

بلغ صافي دخل وحدة الاستثمارات الخاصة من محفظة أصولها العالمية 34 مليون درهم للفترة نفسها، وتتوزع هذه الأصول على قطاعات الرعاية الصحية، والعقارات الصناعية، والطاقة، والسفر، والأسهم الأمريكية.

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