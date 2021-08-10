مطار دبي يتوقع مليون مسافر من 12 - 22 أغسطس الجاري

المصدر: وام

حثت مطارات دبي المسافرين على الاطلاع على أحدث لوائح السفر والتخطيط لرحلاتهم حيث يستعد مطار دبي الدولي لما قد يكون أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما حتى الآن هذا العام.

ومن المتوقع أن يتعامل مطار دبي الدولي مع أكثر من مليون مسافر خلال الأيام الـ 11 المقبلة /12-22 أغسطس الجاري / بمتوسط ​​ذروته اليومية التي يبلغ متوسطها 100ألف مسافر خلال عطلات نهاية الأسبوع.

و هذه الزيادة هي نتيجة تزامن الذروة الموسمية في نهاية العطلة الصيفية مع عودة العائلات إلى الإمارات مع التسهيل المشروط لدولة الإمارات للوائح السفر للركاب القادمين والعبور "ترانزيت" من العديد من الدول الآسيوية والأفريقية بما في ذلك الهند وقرار المملكة المتحدة بنقل الإمارات إلى "القائمة الصفراء".

و قال عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي اننا على استعداد ونبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن الركاب يتمتعون بتجربة آمنة وسلسة في مطار دبي الدولي. ولكن نظرا للتغييرات الأخيرة في متطلبات السفر والتي يمكن أن تختلف غالبا اعتمادا على نقطة البداية ووجهة الرحلة يمكن للمسافرين إحداث فرق كبير في تجربتهم في المطار من خلال اتباع بعض القواعد والنصائح البسيطة.

وأضاف الشامسي أنه نظرا إلى أن عدد الركاب سيكون أعلى بشكل ملحوظ في منطقة الوصول خلال هذه الفترة فمن المهم ألا يتسبب المستقبلين بالازدحام في الطريق في الفناء الأمامي من المبنى وأن يستقبلوا أصدقاءهم وعائلاتهم القادمين براحة باستخدام مواقف السيارات وخدمة صف السيارات".

وأشار إلى أن متطلبات السفر قد تغيرت على مستوى العالم خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة بسبب جائحة Covid-19 ، وتحث مطارات دبي بشدة جميع العملاء على التحقق دائما مع شركة الطيران الخاصة بك للحصول على معلومات حول متطلبات السفر والتأكد من مبنى الوصول أو المغادرة قبل الوصول إلى المطار وأيضا التأكد من متطلبات السفر للبلد الذي ستسافر إليه "بما في ذلك تقرير فحص PCR سلبي قبل بدء الرحلة" واستخدم مناطق انتظار السيارات المخصصة للمطار أو خدمة صف السيارات لاستقبال الضيوف براحة تامة، منوها ان إيقاف المركبات لنقل الضيوف من ساحة الوصول الأمامية يعد انتهاكا لقواعد المرور ويسبب ازدحاما في مبنى الركاب وما حوله.

وأضاف الشامسي أن متطلبات السفر كذلك تتضمن التأكد من ارتداء الكمامة دائما والمحافظة على التباعد الجسدي في المطار والإمتناع عن السفر وطلب المشورة الطبية في حال ظهور أي أعراض Covid-19 وكذلك التأكد من أن وثائق السفر "جواز السفر والتأشيرة" محدثة وصالحة قبل التوجه إلى المطار وتوديع العائلة والأصدقاء في المنزل للمساعدة في تجنب الازدحام في الفناء الأمامي للمبنى.

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