61 % نمو أرباح «أغذية» إلى 67.9 مليوناً في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «مجموعة أغذية» تحقيق ربح صافٍ بلغ 67.9 مليون درهم وإيرادات بقيمة 1.32 مليار درهم خلال النصف الأول 2021، ما يمثل نمواً بنسبة 61% و21%، على الترتيب، على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتماشياً مع السياسة المُعلنة منذ بداية العام لتوزيع الأرباح المرحلية على أساس نصف سنوي، أوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 8.25 فلوس للسهم عن النصف الأول، تخضع لموافقات المساهمين والجهات التنظيمية.

وعززت «أغذية» قدرتها على اغتنام فرص النمو الإقليمية من خلال دمج شركة الفوعة، ومخبز وحلويات الفيصل، وشركة النبيل للصناعات الغذائية ضمن قسم الأعمال الاستهلاكية في المجموعة، وفي ضوء الاستحواذ على الشركات الثلاث ارتفعت مساهمة الإيرادات الصافية للقسم بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 65%، في حين حقق قسم الأعمال الزراعية نسبة الـ 35% المتبقية من إيرادات المجموعة.

وقال خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»: الأداء المالي القوي خلال النصف الأول يعكس ثبات عزيمتنا في وجه الاضطرابات التي تشوب الاقتصاد العالمي. ومع انتقالنا إلى النصف الثاني من العام، نتطلع إلى تحقيق أهداف استراتيجية النمو الخاصة بنا لنصبح الشركة الرائدة في إنتاج الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بالتزامن مع التركيز على جهود الحفاظ على ريادتنا للسوق ومرونتنا المالية ومنح القيمة المستدامة لأصحاب المصلحة.

وقال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: حققنا نمواً واضحاً خلال النصف الأول من هذا العام وكان أداؤنا فيه مدفوعاً بعمليات الاستحواذ التي أجريناها وتسارع عملية التحول ومبادرات تحسين إدارة التكاليف، ونتوقع تواصل هذا الأداء القوي على مدى الأشهر المقبلة. وتعد قدرتنا كفريق على التفاعل بكل كفاءة مع التغير في السلوكيات الاستهلاكية واغتنام الفرص الجديدة عاملاً رئيسياً في تحقيق هذا النمو الملموس.

وارتفع صافي الإيرادات في قطاع المأكولات (معجون الطماطم والخضروات المجمدة والمخبوزات ومنتجات الألبان والأصناف التجارية) بنسبة 12%، بعد دمج إيرادات شركة مخبز وحلويات الفيصل في أواخر يناير الماضي. وإلى جانب ذلك، أسهم توحيد الأعمال مع شركة الفوعة والاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية في زيادة المبيعات بقيمة 272.7 مليون درهم خلال النصف الأول.

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أصول

بلغت القيمة الإجمالية لأصول المجموعة 4.6 مليارات درهم في 30 يونيو 2021، بزيادة وصلت إلى 46% مقارنة بنهاية 2020. ووصل إجمالي حقوق المساهمين في المجموعة إلى 2.7 مليار درهم خلال الفترة اللاحقة لإصدار 191.6 مليون سهم إضافي لإتمام صفقتي توحيد الأعمال مع الفوعة والاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية.

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