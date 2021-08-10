27 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد للنصف الأول

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن البنك العربي المتحد النتائج المالية للنصف الأول، حيث سجل البنك أرباحاً صافياً قدرها 27 مليون درهم مقارنة بخسائر قدرها 208 ملايين في الفترة المقابلة من 2020، وبزيادة نسبتها 64% مقارنة بالربع السابق. ويأتي النمو في صافي الأرباح نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان المتوقعة، إلى جانب إدارة التكاليف والمنهج الحصيف لإدارة المخاطر.

وأسهم الأداء المالي في تحقيق تقدم كبير في الأعمال «الأساسية»، حيث سجل زيادة بنسبة 33% في الأرباح التشغيلية مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 8%، بينما سجلت إدارة المصروفات التشغيلية انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. كذلك تم تعزيز الميزانية العمومية بشكل كبير مع التركيز على جودة الأصول مما أدى إلى تسجيل انخفاض بنسبة 70% في المخصصات مقارنة بالنصف الأول 2020.

وقال أحمد أبو عيده، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: الاستثمار الذي بدأه البنك في تطوير وتحديث البنية التحتية التقنية، وبالتالي المضي قدماً نحو العالم الرقمي والتنفيذ الناجح لاستراتيجية التحول مهد الطريق للعودة إلى الربحية. إننا نتطلع بثقة إلى المستقبل ونعمل باستمرار على تطوير وتحسين نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع قاعدة عملائنا واستراتيجية النمو المستدام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز