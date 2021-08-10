المؤتمر العربي والأفريقي للاستثمار الفندقي 2021 ينطلق بدبي 20 سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

يعالج المؤتمر العربي والأفريقي للاستثمار الفندقي (AHIC) عدداً من القضايا الأكثر إلحاحاً التي تؤثر على سوق الفنادق في عالم ما بعد الوباء، حيث سيعود إلى مدينة جميرا التي ستستضيف أحداثه في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2021.

تحت شعار «نرتقي معاً»، قام منظمو الحدث المتمثلون بشركة «بنش» وشركة «ميد»، وبالتعاون مع المجلس الاستشاري للمؤتمر العربي والأفريقي للاستثمار الفندقي، بتصميم برنامج المؤتمر لهذا العام بالتركيز على الموضوعات الرئيسية المتعلقة بـ «الابتكار والاستدامة والمستقبل».

وقال جوناثان ورسلي، رئيس شركة «بنش» ومؤسس المؤتمر العربي والأفريقي للاستثمار الفندقي: «نسعى من خلال المؤتمر لتسهيل إجراء المحادثات الجدية والحقيقية عن أفضل الطرق للعودة بشكل أقوى وأكثر مرونة من أي وقت مضى، تزامناً مع مساعي القطاع الفندقي للتعافي بأسرع وقت ممكن.

سيوفر برنامج هذا العام للمستثمرين المشاركين أكثر عن 50 فرصة للتداول والتواصل والتعلم على مدار ثلاثة أيام متتالية. سيكون هناك تركيز على تحول الصناعة والتعاون مع المناقشات وتحليل البيانات والتوجهات من خلال التقارير التي أصدرت حصرياً للمؤتمر.

بالإضافة إلى المقابلات مع قادة القطاع، والجلسات الفرعية المصغرة لمجتمعات محددة، مثل المستثمرين الذين يركزون على المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية.

وحفلات الاستقبال المسائية الرائعة، حيث سيستضيف مطعم»زينغ هيز«الذي تم تجديده مؤخراً في مدينة جميرا الأمسية الأولى للحدث. ونتطلع إلى عودة ورش العمل التفاعلية، بما فيها الإفطار الصباحي مع المصرفيين، ومجلس رويا لأصحاب الأملاك العقارية الذي يلقي الضوء على قضايا الإدارة والتشغيل مع مجموعة التميمي وشركاه، وورشة عمل أعضاء هاما لإدارة الأصول.

وتابع قائلاً: فخورون أيضاً بتقديم نهائيات تحدي الاستدامة للضيافة، بالشراكة مع المعهد الفندقي Hotelschool The Hague، وتحالف الاستدامة للضيافة ونيوم. ونتطلع للكشف عن المتأهلين للتصفيات النهائية لقائمة»مستقبل الضيافة 2050«وهم يعرضون على هيئة الحكام حلول الاستدامة التي يوفرونها.

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