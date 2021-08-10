ويز إير أبوظبي تضيف المنامة إلى قائمة وجهاتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «ويز إير أبوظبي» إضافة العاصمة البحرينية المنامة إلى قائمة وجهاتها، لتعزز من شبكة خطوطها الجوية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، وليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة إلى 32 وجهة. وستبدأ «ويز إير أبوظبي» تسيير رحلاتها إلى المنامة اعتباراً من 10 سبتمبر وبمعدل 3 رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «لطالما كان تعزيز شبكة خطوطنا في دول مجلس التعاون الخليجي أولوية بالنسبة لنا في ويز إير أبوظبي، ونفخر بأن نقدم خيار سفر بديلاً وبأسعار مقبولة إلى مملكة البحرين التي تعتبر وجهة جذابة نظراً لقربها من الإمارات وتتمتع بسكان مضيافين فضلاً عن ثروة تاريخية وثقافية فريدة، ونحن على ثقة من أن البحرين ستكون إضافة مرحب بها إلى قائمة رحلاتنا».

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» 4 طائرات طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة. ويمكن للمسافرين الحجز مبكراً على متن خطوط «ويز إير أبوظبي» بفضل خدمة ويز فليكس، التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

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