«أوتو برو» تعزز حضورها عبر افتتاح 9 مراكز جديدة بنهاية العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أوتو برو»، الشركة المشغلة لأوسع شبكة من مراكز خدمة المركبات في الإمارات عن خططها لتوسيع حضورها في الدولة عبر افتتاح 9 مراكز جديدة خلال الربعين الثالث والأخير من العام الجاري، في دبي والشارقة والفجيرة.

وتشمل خطة التوسّع افتتاح 3 مراكز في دبي موزّعة على مدينة دبي للإنتاج؛ وشارع الخيل؛ والقوز 4 – شارع الخيل؛ والبرشاء جنوب بحلول نهاية شهر يوليو الماضي، إضافة إلى 3 مراكز أخرى في دبي الجنوب والبراري في الربعين الثالث والأخير على التوالي، ومركز في الشارقة ومركزين في الفجيرة بحلول الربع الأخير. وستقدّم مراكز «أوتو برو» الجديدة خدماتٍ عدة مثل استبدال الإطارات وتغيير الزيت بالإضافة إلى خدمات فنيّة أخرى.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: بذلت «أوتو برو» على مر السنين جهوداً كبيرة لتوسعة شبكتها بهدف تقديم أفضل الخدمات من فئتها.

والتي تضمن أقصى درجات الراحة والسهولة للعملاء. ويسعدنا الاستمرار بتعزيز حضورنا في مواقع استراتيجية لتلبية احتياجات المركبات في مختلف إمارات الدولة. وسنواصل توسيع شبكتنا في الإمارات.

وطرحت «أوتو برو» مجموعة شاملة من الخدمات الجديدة لتلبية احتياجات سكان دولة الإمارات في قطاع المركبات. ومن هذه الخدمات تمديد ضمان المركبات، الذي يغطي العناصر الرئيسية في المركبة مثل المحرك.

وجهاز تكييف الهواء؛ والأنظمة الإلكترونية؛ وعلبة التروس؛ وناقل الحركة؛ ونظام التعليق؛ وأنظمة الوقود وغيرها. وتضمّ مراكز «أوتو برو» المنتظر افتتاحها قريباً في مدينة دبي للإنتاج وشارع الخيل ومنطقة القوز 4 - شارع الخيل والبرشاء جنوب، غرف انتظار تعزز راحة العملاء.

وأطلقت الشركة أخيراً الخدمة المتنقلة للطلب عبر الهاتف من خلال الرقم 800 AutoPro والتي تلبّي متطلّبات العملاء في أي وقت وفي أي مكان، سواء أكانوا بحاجة إلى تغيير البطارية أم الإطارات أم الزيت أم غير ذلك. إذ تُعد «أوتو برو» أوّل شركة في المنطقة تقدّم خدمة تغيير الزيت المتنقلة إلى عملائها أينما تواجدوا. وتوفر «أوتو برو» خدماتها اليوم لأكثر من 300 ألف مركبة سنوياً ضمن مراكزها البالغ عددها 42 مركزاً.

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