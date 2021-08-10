البنك العربي المتحد يشارك في «فينتيك ميغاثون 2021» الأول من نوعه في الإمارات

المصدر: الشارقة – البيان

يشارك البنك العربي المتحد في «ميغاثون 2021»، وهو أول «ميغاثون» من نوعه على مستوى الدولة، بهدف تطوير صناعة التكنولوجيا المالية، وقد أطلقته وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، لتعزيز المزيد من تطوير التكنولوجيا المالية. وستساعد المبادرة المبتكرين والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية وشركاء النظام البيئي الآخرين في الإمارات على التعاون والحشد الجماعي والنماذج الأولية لحلول التكنولوجيا المالية.

ويركز «ميغاثون 2021» على إيجاد حلول التكنولوجيا المالية للتحديات، التي تواجه قطاع الخدمات المالية. وسيستمر حتى فبراير 2022 في سباقين مع سباقات الهاكاثون وتحديات الابتكار وورش العمل ونماذج التدريب لمعالجة المشكلات، التي تعيق صناعة الخدمات المالية.

وقالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع «تركز مبادرات هيئة الأوراق المالية والسلع على وضع المفاهيم والمنهجيات المتعلقة بالاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية.

والتي تخدم أمن الشبكات والمعلومات، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية رقمية شاملة، واستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة، لا سيما التكنولوجيا المالية وقواعد البيانات المتسلسلة.

وقد قدمت هيئة الأوراق المالية والسلع حزمة أخرى من المبادرات التي ستساعد أسواقنا المالية على اكتساب ميزة عن نظيراتها العالمية، أما عن التحدي، فسيتم اختيار 8 من شركات التكنولوجيا المالية في القائمة المختصرة بالجولة الأولى، لكن ستتنافس 5 فقط على يوم العرض (المتأهلة للتصفيات النهائية) مع اختيار فائز واحد.

وقال أحمد أبوعيدة، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: يسعدنا أن نكون جزءاً من التكنولوجيا المالية لهيئة الأوراق المالية والسلع «ميغاثون 2021» لأنه يوفر لنا منصة، للاستفادة من قدرات التكنولوجيا ومواجهة التحديات التي يواجهها قطاع التمويل. وهذا التعاون يساعدنا في الترويج لثقافة التكنولوجيا المالية، وتعزيز سمعة الإمارات في قيادة الحلول في قطاعنا.

وسيعقد البنك العربي المتحد شراكة مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» لتحدي الابتكار في البنك العربي المتحد، تحت عنوان «استخدام الذكاء الاصطناعي في العروض الترويجية للاستثمار ذات الطابع الشخصي».

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