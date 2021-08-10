5.1 ملايين درهم أرباح «بي إتش إم كابيتال» في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

حققت شركة «بي إتش إم كابيتال»، نمواً كبيراً في أرباحها الصافية خلال النصف الأول من العام الجاري، وصل إلى 202%، لتصل إلى 5.1 ملايين درهم، مقارنة مع 1.7 مليون درهم تقريباً في النصف الأول 2020.

وحافظت الشركة على إجمالي أصولها عند مستوى نهاية العام الماضي، حيث وصلت إلى 477 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2021، وقفزت ودائع العملاء بنسبة نمو 33.6% لتصل إلى 197.1 مليون درهم في نهاية يونيو 2021 مقابل 147.4 في الفترة المقابلة من العام الماضي، كما حققت الشركة زيادة بنسبة 58.6% في صافي دخل عمولات التداول، لتصل إلى 15.8 مليوناً في نهاية يونيو 2021 مقابل 9.9 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى فتح 625 حساباً جديداً.

وأكد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش إم كابيتال» أن النمو الكبير في أداء الشركة خلال النصف الأول من عام 2021 جاء بسبب الثقة المتزايدة للمستثمرين بأسواق المال المحلية والعربية والعالمية، وتفاؤلهم بمستقبل القطاعات الاقتصادية المختلفة، بعد تخفيف القيود الناجمة عن انتشار فيروس «كورونا» في معظم أنحاء العالم، ونظراً لحرص الشركة على تطوير خدماتها وتوسيع نطاق الأسواق التي تعمل بها.

وأشار السعدي إلى أن نمو الأرباح تحقق نتيجة ارتفاع دخل عمولات التداول، بفعل زيادة التداولات في أسواق المال، وعودة النشاط إليها في النصف الأول من العام الجاري، وبفضل إطلاق خدمات مبتكرة ومنتجات جديدة، مضيفاً: إن الشركة ستواصل العمل على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمنتجات الاستثمارية، لتعزيز النشاط في أسواق الأسهم بدولة الإمارات وبقية أسواق المنطقة.

وقال: «هذه النتائج القوية التي تبعث على التفاؤل وتزيد اهتمام المستثمرين بأسواق المال والشركات النشطة فيها، ونتوقع أن يكون الأداء في النصف الثاني من العام الجاري أفضل مع تنظيم دبي لمعرض «إكسبو»، وسنعمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة للراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المحلبية والإقليمية والعالمية وبطرق سهلة وسريعة وآمنة»، و«بي إتش إم كابيتال» («بي إتش مباشر» سابقاً) شركة خدمات مالية للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006.

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