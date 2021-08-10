«الإمارات الإسلامي» يحصد جائزتي «أفضل بطاقة ائتمانية» و«أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين»

المصدر: دبي- البيان

حصد «الإمارات الإسلامي»، جائزتين خلال حفل توزيع «جوائز التمويل الإسلامي 2021» التي تقدمها مجلة «وورلد فاينانس»، وذلك تقديراً لأدائه المتميز على صعيد الخدمات والمنتجات المصرفية.

وحصل «الإمارات الإسلامي» على جائزة «أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين في دولة الإمارات لعام 2020» تقديراً لالتزامه الراسخ تجاه خدمة المتعاملين، إضافة إلى جائزة «أفضل بطاقة ائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة» عن بطاقة «سكاي واردز بلاك الائتمانية من الإمارات الإسلامي»، البطاقة الائتمانية الحصرية المشتركة مع برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، والمصممة خصيصاً لتوفر للأعضاء فرصة كسب مزيد من الأميال عن كل عملية شراء.

وتهدف «جوائز التمويل الإسلامي» التي تجمع تحت مظلتها رواد صناعة الصيرفة الإسلامية حول العالم إلى تكريم المؤسسات الناجحة وصاحبة الأداء المتميز في القطاع. و

قد أصبح حفل الجوائز التي تحتفي هذا العام بنسختها التاسعة مناسبة سنوية تنظمها مجلة «وورلد فاينانس» المالية نصف الشهرية الصادرة عن «وورلد نيوز ميديا» في المملكة المتحدة. وتضم لجنة تحكيم الجائزة عدداً من كبار الصحفيين المتخصصين في شؤون المال والأعمال، ويحظى هؤلاء بدعم فريق متخصص بالبحوث وجمع آراء القراء وتجاربهم لتقديم الترشيحات للجنة التحكيم.

وقال فريد الملا، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»:

نفخر بفوزنا بهذه الجوائز العالمية التي تأتي تأكيداً على جودة الخدمات والمنتجات المتميزة التي نقدمها لمتعاملينا.

ويؤكد (الإمارات الإسلامي) على التزامه الراسخ بالارتقاء بمكانة الصيرفة الإسلامية في الإمارات لاسيّما أن نجاحنا يأتي ثمرة لسعينا الدائم نحو التميز في تقديم الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمتعاملينا وإثراء تجربتهم المصرفية.

وساهمت المبادرات المتواصلة التي أطلقها المصرف على صعيد التقنيات والخدمات في تحقيق ارتفاع بنسبة 40% في إجمالي النتائج الصافية للجهات المروجة.

وقال الملا: يأتي حصولنا على هذا التكريم المتميز على مستوى القطاع المصرفي ليعكس كفاءة الاستراتيجية التي يطبقها (الإمارات الإسلامي) للتركيز على المتعاملين في المقام الأول، تزامناً مع دعمنا المتواصل لرؤية دبي بترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

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