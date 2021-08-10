وصل للعقارات تطرح «وصل باي» في القرهود

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وصل للعقارات إطلاق «وصل باي» في القرهود. وسيوفر هذا المشروع 80 وحدة. ويقع «وصل باي» في منطقة تتميز بتنوع الخيارات المعيشية التي تلبي مختلف احتياجات السكان.

ولا يبعد سوى مسافة قليلة من مطار دبي الدولي، ودبي فستيفال سيتي مول، وشارع الخيل، وشارع الشيخ راشد مع إمكانية الوصول المباشر إلى معبر الخليج التجاري وجسر القرهود. وتم تعزيز المشروع بعدد من المرافق، بما في ذلك صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة، فضلاً عن وجود المحلات التجارية والمواقف المخصصة لسيارات المقيمين في المبنى.

وتتوافر الوحدات في هذا المشروع بأحجام مختلفة، حيث تتراوح من 644 قدماً مربعاً للوحدات المكونة من غرفة واحدة، إلى الشقق المكونة من ثلاث غرف بمساحة 1.291 قدماً مربعاً. ويأتي إطلاق هذا المشروع الجديد في إطار مهمة وصل الهادفة لتلبية احتياجات العملاء في العديد من أنحاء دبي.

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