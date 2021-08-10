سلطة دبي للخدمات المالية تعيّن كريستوفر كالابيا رئيسًا تنفيذيًا جديدًا

المصدر: دبي- البيان

أعلن مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية تعيين إف كريستوفر كالابيا في منصب الرئيس التنفيذي للسلطة اعتبارًا من 1 أكتوبر وذلك خلفاً لبرايان ستايروولت.

ويتمتع كريستوفر بسجل حافل يناهز 30 عامًا في قيادة التنظيم المالي، شغل خلالها مختلف الأدوار ضمن القطاعين العام والغير ربحي. حيث كان مسؤولاً عن تحسين فعالية الإشراف في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عبر مجموعة متنوعة من الأدوار المتخصصة في السياسات والإشراف. وينضم إلى سلطة دبي للخدمات المالية بعد أن شغل منصب استشاري أول بمؤسسة بيل وميليندا جيتس، ليقود فيها جهود تعزيز اللوائح التي تتيح تحقيق الشمول المالي الرقمي. ومن خلال هذا المنصب، قام كريس بدفع الابتكارات والسياسات والتكنولوجيا والبيانات الداعمة للإشراف من أجل تعزيز سلامة ونزاهة النظم المالية في مختلف البلدان النامية حول العالم.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: تلعب سلطة دبي للخدمات المالية دورًا هامًا بصفتها الجهة التنظيمية المالية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي. وعلى أعتاب حقبة جديدة من التغير الاقتصادي، نتطلع لمواصلة البناء على أفضل الممارسات التنظيمية وتشجيع تطوير الحلول المبتكرة لخدمة الأسواق والمستثمرين. وستعمل خبرة كريس في قيادة الابتكار ضمن البيئات المعقدة مع الحفاظ على استقرار وسلامة الأنظمة المالية على تعزيز المكانة العالمية لمركز دبي المالي العالمي. وأتطلع أنا وباقي أعضاء مجلس الإدارة إلى العمل عن كثب مع كريس لمواصلة البناء على أفضل الممارسات وتعزيز القدرة التنظيمية في وقت تشهد فيه الأسواق والتكنولوجيا المالية تحولات متسارعة.

وأشاد العلي بالرئيس التنفيذي السابق للسلطة قائلا: لعب برايان ستايروولت دورًا أساسيًا في الحفاظ على سمعة سلطة دبي للخدمات المالية كجهة تنظيمية عالمية رائدة، وهو يحظى بتقدير واحترام عال في سلطة دبي للخدمات المالية، لا سيما لتفانيه في قيادة سلطة دبي للخدمات المالية خلال فترة حافلة بالتحديات. كما كان سفيراً مثالياً لسلطة دبي للخدمات المالية على المسرح العالمي من خلال عمله عن كثب مع جهات وضع المعايير الدولية. وبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة، أعرب عن خالص تقديرنا لإنجازاته ومساهماته.

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