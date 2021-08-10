1.15 مليار درهم صافي أرباح أدنوك للتوزيع للنصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2021، حيث بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 1.53 مليار درهم، بينما بلغ صافي الربح 1.15 مليار درهم. وخلال الربع الثاني، بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 712 مليون درهم، وصافي الربح 521 مليون درهم.

وجاءت هذه النتائج القوية مدفوعة بارتفاع كميات الوقود المباعة، وبالتحسن على هامش الربح الإجمالي للقطاع التجاري وأعمال التجزئة لغير الوقود، وزيادة الكفاءات التشغيلية خلال النصف الأول من العام 2021. كما شهدت الشركة انتعاشاً تدريجياً في كميات الوقود المباعة لتقترب من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19»، ما يُعد مؤشراً على تحسن معنويات العملاء عقب حملة التطعيم الناجحة التي شملت جميع مناطق الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة تزايداً في كميات الوقود المباعة في محطاتها في إمارة دبي إلى جانب استراتيجية التسويق الاستباقي التي طبقتها في قطاع أعمال الشركات.

وفي الجانب التشغيلي، وضمن النقلة النوعية للتحديث والتطوير التي تنفذها أدنوك للتوزيع، أكدت الشركة التزامها باستمرار العمل على خفض النفقات التشغيلية وتعزيز تنافسيتها في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة في الإمارات. وخلال النصف الأول من عام 2021، تقلصت النفقات التشغيلية للشركة بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من العام 2020. وحافظت شركة أدنوك للتوزيع على مركزها المالي القوي الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي.

مواصلة مسيرة النمو

وخلال النصف الأول من العام 2021، استمرت أدنوك للتوزيع بالعمل على تنفيذ وعدها بالارتقاء بخدمات التزود بالوقود وتوفير خيارات التسوق الرقمي الحديثة لعملائها والمجتمعات التي تخدمها محلياً ودولياً، حيث افتتحت 12 محطة خدمة جديدة في الإمارات. وخلال النصف الأول، حصلت الشركة على شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في السعودية للاستحواذ على 35 محطة خدمة في المملكة، وهي الصفقات التي سبق الإعلان عنها في ديسمبر 2020 وفبراير 2021. وتؤكد أدنوك للتوزيع التزامها بتعزيز تجربة تسوق العملاء والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء السعودية.

وبناءً على النجاحات التي تحققت خلال عام 2020. استمرت الشركة في تقديم تجربة تسوق حديثة ورقمية لعملائها. ويتضمن ذلك تعزيز خيارات الدفع عبر تطبيق أدنوك للتوزيع الذي يتيح للعملاء وسيلة متطوّرة للدفع من دون تلامس. بالإضافة إلى ذلك، تزايد الطلب على خدمة توصيل الطلبات عبر الإنترنت والتي توفرها الشركة، عن طريق تطبيقات ومواقع «طلبات» و«كاريدج»، من أكثر من 100 متجر واحة أدنوك على مستوى الإمارات. ودعماً لاستراتيجية الشركة الطموحة في قطاع مبيعات التجزئة، تم خلال النصف الأول من العام 2021 تجديد 24 من متاجر واحة أدنوك.

وقال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: تأتي النتائج القوية التي سجلتها الشركة خلال الربع الثاني والنصف الأول 2021 لتعزز مسيرة نمو الشركة ومكانتها الراسخة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، كما تؤكد التزامنا بتحقيق استراتيجيتنا الطموحة للنمو الذكي. وسنعمل خلال المرحلة التالية على تعزيز عائدات المساهمين على المدى الطويل. كما أن هذه النتائج تعكس حرصنا على تنفيذ استراتيجيتنا ومواصلة تنفيذ جميع أهداف الشركة في مبيعات الوقود وغير الوقود، إضافة إلى خفض التكلفة. كما واصلنا تنفيذ استثمارات رأسمالية مدروسة وتقليل النفقات في الوقت الذي عملنا فيه على توسعة شبكة محطاتنا، وتوفير أعلى مستويات السلامة والجودة، وتعزيز تجربة تسوق العملاء.

وأضاف: أصبحت أدنوك للتوزيع في وضع جيد يسمح لها بالاستفادة من العديد من الفرص والشراكات المثمرة لهذا العام وفي المستقبل. ونحن فخورون بأننا حققنا هذا التقدم مع تركيزنا على السلامة، وذلك تماشياً مع التزامنا التام بالحفاظ على الاستدامة بعيدة المدى وضمان صحة وسلامة فريق عملنا والمجتمع.

وحتى نهاية النصف الأول، حقق برنامج «مكافآت أدنوك» إنجازاً كبيراً بتسجيله أكثر من 1.1 مليون عضو، حيث بلغ عدد المعاملات التي تمت باستخدام نقاط بالشركة أرباح النصف الأول من برنامج «مكافآت أدنوك» حوالي 16.9مليون معاملة حتى الآن.

عائدات مجزية للمساهمين

أكدت أدنوك للتوزيع مواصلة سياستها لتوزيع الأرباح لعام 2021 وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.57 مليار درهم. ويتوقع أن توزع الشركة أرباح النصف الأول من (10.28 فلوس للسهم) في أكتوبر من هذا العام، رهناً بموافقة مجلس الإدارة. وخلال اجتماع الجمعية العمومية في 16 مارس 2021، أعلنت الشركة عن تعديل سياسة توزيعات الأرباح لعام 2022، محددة توزيعات أرباح بقيمة لا تقل عن 2.57 مليار درهم للعام 2022 (مقارنة بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة السابقة)، وهو ما سيمنح للمساهمين عوائد مجزية واضحة حتى أبريل 2023.

وستظل سياسة توزيعات الأرباح لما يلي ذلك من السنوات كما هي عليه بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي للشركة حتى نهاية العام 2020 والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية. وعلى الرغم من ظروف السوق الحالية، تظل أدنوك للتوزيع واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق عائدات نقدية مستقرة لمساهميها.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان في مايو 2021 عن قيام شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) بإدراج شركة أدنوك للتوزيع ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة بعد أن استوفت الشركة جميع شروط الإدراج. وبذلك ستصبح أدنوك للتوزيع ضمن الشركات الإماراتية التسعة المدرجة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة

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