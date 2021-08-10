أدنوك وفرتيجلوب تبيعان الأمونيا إلى "إدميتسو" اليابانية

المصدر: وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم بالتعاون مع شركة "فرتيجلوب" عن بيع شحنات من الأمونيا الزرقاء إلى شركة "إديمتسو" اليابانية لاستخدامها في مجال التكرير والبتروكيماويات.

ويأتي بيع هذه الشحنات ثمرةً للجهود المشتركة التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتعزيز التعاون الصناعي بين دولة الإمارات واليابان ودعم تطوير سلاسل توريد جديدة للأمونيا الزرقاء بين البلدين الصديقين، خصوصاً في أعقاب بيع أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من إنتاج الإمارات إلى شركة "إيتوشو" اليابانية.

وستقوم شركة "فرتيجلوب"، المشروع المشترك بين "أو سي آي" "58%" وأدنوك "42%" بإنتاج الأمونيا الزرقاء في مصنعها "فرتيل" في مجمع الرويس الصناعي في أبوظبي لتسليمها إلى عملاء أدنوك في اليابان.

وتؤكد الشحنات، التي بيعت بأسعار مغرية تقارن بالأمونيا الرمادية، على الأهمية الاقتصادية للأمونيا الزرقاء كمصدر ناشئ للطاقة منخفضة الكربون.

وتعزز هذه الشحنات إنتاج الأمونيا الزرقاء في أبوظبي والذي من المتوقع أن يزداد مع برنامج الإنتاج منخفض التكلفة المخطط له في "فرتيل". وكان قد تم الإعلان في يونيو الماضي عن انضمام "فرتيجلوب" إلى أدنوك و"القابضة" شريكاً في تطوير مشروع عالمي جديد لإنتاج الأمونيا الزرقاء في منظومة "تعزيز" الصناعية المتكاملة في الرويس بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنوياً.

ويمكن استخدام الأمونيا كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية، بما في ذلك النقل وتوليد الكهرباء وعمليات التكرير والصناعات مثل الحديد والصلب ومعالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الأسمنت والأسمدة. وبالنسبة لليابان، على وجه الخصوص، من المتوقع أن يلعب الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له، مثل الأمونيا الزرقاء، دوراً مهماً في جهود الحد من انبعاثات الكربون من المنشآت الصناعية. وستستخدم "إديمتسو" الأمونيا الزرقاء في تخفيف الانبعاثات الناتجة عن عملياتها في قطاع التكرير.

وكانت أدنوك قد أعلنت في مايو الماضي أنها بصدد تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا "الزرقاء" ضمن منظومة "تعزيز" الصناعية المتكاملة في الرويس في أبوظبي. وتواصل الشركة التعاون مع العملاء والشركاء لتوفير المزيد من الفرص الجديدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأزرق وأنواع الوقود الحاملة له خصوصاً في أعقاب بيع شحنات الأمونيا الزرقاء إلى الشركات اليابانية.

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