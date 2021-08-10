سوق دبي يصعد للجلسة الثامنة وأبوظبي يتجاوز 7572 نقطة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

واصلت أسواق الأسهم المحلية صعودها اللافت مع توالى إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية وسط توقعات بنمو الأرباح. وواصل مؤشر سوق دبي الصعود للجلسة الثامنة على التوالي ليصل إلى 2823 نقطة، بدعم البنوك والنقل، فيما ارتفع سوق أبوظبي ليغلق عند 7572 نقطة بدعم صعود جماعي للقطاعات القيادية.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.3 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم بأبوظبي ونحو 100 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 324 مليون سهم، موزعة بواقع 72 مليون سهم في دبي ونحو 252 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 6537 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي 0.01% ليصل إلى 2823 نقطة بصعود أسهم قطاع البنوك 0.87%. وارتفع قطاع النقل 0.12%. وصعدت أسهم قطاعي الخدمات 1.09% والاتصالات 0.15 %.

وتراجع الاستثمار 0.4%. وتراجع قطاع العقار 0.12%. وهبط قطاع التأمين 0.49%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 25 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 19.5 مليوناً. وحقق سهم «الاستشارات المالية والدولية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.6%، تلاه «الوطنية للتبريد المركزي» 2.5%، ثم «ديجيتال سيرفس» 2%، فيما كان «مجموعة السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.6%.

سوق أبوظبي

وواصل سوق أبوظبي تحليقه وصعد بنسبة 0.95% ليغلق عند 7572 نقطة، بدعم مكاسب قطاع الاستثمار 1.8% . وارتفع قطاع البنوك 0.95%. وصعد قطاع العقار 0.23%، وصعد قطاع الطاقة 0.4% .كما صعد قطاع الاتصالات 0.16%.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة»، جاذباً 326 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 254 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 224 مليون درهم. وحقق «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» أكبر وتيرة صعود بنحو 7.9%، تلاه «أبوظبي الوطنية للتأمين» 6.04% ثم «مخازن زي» 4.8%، فيما كان «الإمارات للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9%.

إفصاحات



أكدت شركة «دبي للاستثمار»، صحة التوقعات والمعلومات التي وردت في تصريحات إعلامية سابقة لخالد بن كلبان رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، والتي توقع خلالها أن توزع الشركة أرباحاً على المساهمين بحد أدنى 10 % خلال العام الجاري.

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