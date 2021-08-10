«موديز»: «إعمار العقارية» أسست قاعدة أعمال قوية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكدت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز»، أن «إعمار العقارية» نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تأسيس قاعدة قوية للأعمال والمشروعات، وأيضاً في الاحتفاظ بملف مالي متحفظ.

وكشفت «موديز» في تقرير أن قاعدة المشروعات القوية والملف المالي المحافظ هما العاملان الرئيسيان اللذان يدعمان آخر تصنيف ائتماني منحته للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لشركة «إعمار العقارية»، وهو «Baa3».

وأوضح التقرير أن استقرار الملف المالي لدى «إعمار العقارية» يُعزَى بالأساس إلى امتلاكها لمحفظة من الأصول تامة النمو والمولدة للإيرادات باستمرار.

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