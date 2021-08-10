مساهمو «أركان» يصوّتون للاندماج مع «حديد الإمارات»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة أركان لمواد البناء «أركان» عن موافقة مساهميها بالأغلبية خلال اجتماع افتراضي للجمعية العمومية على مقترح دمج الأعمال الاستراتيجي بين «أركان» و«حديد الإمارات».

وستثمر صفقة الاندماج بين الطرفين عن تأسيس شركة مدرجة ذات مكانة رائدة محلياً في قطاع مواد البناء والتشييد، بحيث تمتلك إمكانات قوية وواعدة لتحقيق المزيد من النمو في الإمارات والعالم. يُذكر أن «حديد الإمارات» هي شركة مملوكة بالكامل للشركة القابضة العامة «صناعات» التابعة لـ «القابضة» والمالك الوحيد لشركة «حديد الإمارات».

وتتضمن بنود العرض المقترح الذي قدّمته «صناعات» في مايو تحويل ملكية «حديد الإمارات» إلى «أركان» على أن تصدر «أركان» لصالح «صناعات» في المقابل سندات قابلة للتحويل. وعند إغلاق الصفقة، سيتم تحويل السندات بشكل إلزامي وتلقائي إلى 5.1 مليارات سهم عادي في «أركان» بسعر ثابت عند 0.798 درهم للسهم الواحد. وبعد استكمال الصفقة، ستمتلك «صناعات» نسبة 87.5% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة «أركان».

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