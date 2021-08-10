«لولو» تفتح متجرها رقم 212 في عجمان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

افتتح هايبر ماركت لولو الجديد رقم 212 في عجمان، وسط حضور كبير في منطقة النعيمية، وقد تم افتتاح الفرع الجديد، الذي تبلغ مساحته 70 ألف قدم مربعة، رسمياً بحضور الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية.

ويعد الفرع الجديد الثالث لسلسة متاجر لولو في عجمان، ويشمل فرع النعيمية الجديد سوبر ماركت متكاملاً، ومتجراً متعدد الأقسام يشمل السلع التموينية، والأزياء ومنتجات الجمال والأناقة، وكلها تحت سقف واحد. وسيخدم الهايبر ماركت مجتمعاً متميزاً، إذ يقع في موقع استراتيجي في وسط المجمعات السكنية.

ويشمل الهايبر ماركت مواقف واسعة للسيارات وسيقدم الفرع تجربة تسوق متميزة مع توافر قسم لولو كونكت الذي يشمل أحدث الأجهزة الإلكترونية والرقمية، بالإضافة إلى توافر نقاط بيع متعددة وخدمة عملاء راقية ونقاط بيع خضراء مخصصة للعملاء الذين يستخدمون حقائب صديقة للبيئة.

وعبر يوسف علي عن سعادته بافتتاح الهايبر ماركت الجديد، وأكد أن هذا الحدث بمقام شهادة على التزام المجموعة خطط التوسع في الإمارات، وقال: نحن فخورون بافتتاح الفرع الجديد ضمن سلسلة دائرتنا المتنامية. إن هذه الخطوة بمقام شهادة على حقيقة استمرار مجموعة لولو في التوسع والاستثمار في مستقبل دولة الإمارات حتى في فترة الجائحة الصعبة. أصبحت متاجر لولو متميزة بالجودة والتنوع والتوفير.

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