«إيدج» تشارك في معرض دبي للطيران

دبي - البيان

تشارك «إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في مجال الدفاع وغيره من المجالات، في «معرض دبي للطيران 2021»، والذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 14 وحتى 18 نوفمبر المقبل، بوصفها شريكاً في مجال تكنولوجيا الدفاع.

وتستعرض «إيدج» خلال المعرض مجموعتها الواسعة من خدمات الطيران والدفاع والتكنولوجيا التي تقدمها إلى الجهات الدولية الرائدة في تلك القطاعات. وتهدف المجموعة بصفتها عضواً في اللجنة الاستشارية للمعرض إلى دفع عجلة النمو في قطاع الطيران.

وتعليقاً على مشاركته في الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لمعرض دبي للطيران، قال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في مجموعة «إيدج» وأحد أعضاء اللجنة الاستشارية: يعد المعرض منصة رئيسية لنا لدعم حملة «اصنع في الإمارات»، إذ يُشكل ملتقى للجهات الدولية الرئيسية، ويستعرض الإنجازات الكبيرة التي تحققها الإمارات في مجال الأبحاث المتعلّقة بالمنتجات فائقة التطور وتطويرها وإنتاجها، والإمكانات التي تحققها في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، والتي تحتل مجموعة إيدج مكانةً رياديةً فيها.

وأضاف: يشكل المعرض المكان الأمثل لتعزيز وتبادل المعارف والخبرات بين الإمارات ودول العالم. ومن خلال هذه الحملة التي تُقام على مستوى الدولة، تعمل «إيدج» على تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الرئيسيين هنا في الإمارات، وتقدّم دعمها للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية.

وسلط البريكي الضوء على أهمية التوطين قائلاً: لأننا نفخر بالمواهب الإماراتية ونثق بدورها الكبير ومساهمتها في تحقيق النمو والتنمية المستدامة في الدولة، فنحن نلتزم بتقديم الدعم للقدرات المحلية من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة للتطور والنمو.

أيرلندا

تشارك مجموعة الشركات الأيرلندية العاملة في قطاعي الطيران والفضاء في معرض دبي للطيران، والذي يأتي في مرحلة استثنائية بالنسبة لقطاعي الطيران والفضاء العالميين، بالتزامن مع التعافي الذي يشهده العالم من آثار الأزمة الصحية العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز