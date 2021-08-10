تسوية 8713 نزاعاً إيجارياً ودّياً في دبي خلال النصف الأول 2021

المصدر: دبي - البيان

نجح مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في حسم 61,555 دعوى إيجارية ابتدائية، خلال فترة 6 سنوات تمتد من 2015 وحتى نهاية 2020، تشكّل ما نسبته 2% فقط من إجمالي عدد عقود الإيجار الموثقة والمسجلة لدى أراضي دبي خلال تلك الفترة والبالغ عددها 4,280,292 عقداً.

وشهد النصف الأول من 2021 تسوية 8,713 نزاعاً بشكل ودّي، بلغت قيمة التسويات فيها 2,53 مليار درهم، وبمتوسط عدد أيام تسوية 7 أيام، ليحقق المركز بذلك رؤيته الرامية إلى أن يكون مرجعاً دولياً في فض المنازعات الإيجارية، وخاصة في سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية وتقليص فترتها الزمنية.

وقال القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: يمضي المركز قدماً في أداء مهامه وفق أسس معاصرة ترتقي بآليات التصدي لهذا النوع من العلاقات التعاقدية، عبر منظومة قضائية متخصصة تواكب التطور الذي تشهده الإمارة.

حيث يجري حسم المنازعات الإيجارية بسرعة ودقة تضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به. وأسهم الدور المهم الذي تلعبه إدارة التوفيق والصلح في تشجيع المتنازعين على تسوية نزاعاتهم ودياً، قبل الوصول إلى التحكيم، في تسجيل نجاح لافت بهذا الخصوص.

وأضاف: توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، شكّلت عاملاً رئيساً في الإنجازات والنجاحات التي حققها المركز خلال مسيرته في رحلة التقاضي في القطاع العقاري لتعزير ثقة المستثمرين. لقد بدأت سلسلة مراحل تطور التقاضي العقاري منذ انطلاق المركز في 2013، إذ بدأ في تطبيق «آليات التقاضي التقليدي»، وصولاً للعام 2015، حيث بدأ تطبيق «التقاضي الذكي» من دون أي «وسائط ورقية».

وفي 2018 طبق المركز منظومة «التقاضي عن بعد»، دون الحاجة للحضور الشخصي لأطراف النزاع. ويعمل المركز في الوقت الراهن على إنجاز مشروع «المسبار القضائي» الأول من نوعه عالمياً، وهو عبارة عن تقاضٍ بدون قاض، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم جميع خدمات المركز بطريقة ذكية وتفاعلية، ضمن منصّة متكاملة وبدون طاقم عمل.

التعامل مع الجائحة

نوّه القاضي عبد القادر موسى بأن مبادرة المركز إلى تطبيق نظام التقاضي عن بعد، في وقت مبكر، وقبل ظهور جائحة «كوفيد 19» بسنتين، أسهم بشكل كبير في التعامل مع تبعات الجائحة بشكل إيجابي وسريع، محققاً أهداف المركز الرئيسية، والمتمثلة في سرعة ودقة التقاضي، إلى جانب التيسير على المتقاضين.

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