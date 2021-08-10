1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 276 مبايعة بقيمة 714.09 مليون درهم منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 148.24 مليون درهم و249 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 565.85 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت المنطقة نفسها من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 72 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة مرسى دبي .

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 89 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم والثالثة أم سقيم الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 34 مليونا.

وسجلت الرهون 554.32 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 381.68 مليون درهم و36 رهن فلل وشقق بقيمة 172.64 مليون درهم، أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 334 مليون درهم ورهن بمنطقة ند حصة بقيمة 83 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 15.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة مليوني درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز