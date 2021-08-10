سمارت كراود: قيمة معاملات عقارات دبي ترتفع 113 ٪

المصدر: دبي- البيان

كشفت «سمارت كراود SmartCrowd»، المنصة الرقمية المتخصصة في الاستثمار والتمويل العقاري الجماعي، والمرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، نتائج التقرير نصف السنوي للعقارات السكنية في دبي للنصف الأول 2021، والذي أظهرت نتائجه التعافي والانتعاش السريع والمستدام لسوق العقارات في دبي.

وزاد الحجم الإجمالي للمعاملات في سوق العقارات في دبي في النصف الأول 2020، بنسبة 74 ٪، مقارنة بالنصف الأول 2020، بينما ارتفعت قيمة المعاملات العقارية 113 ٪ خلال نفس الفترة.

واستحوذت العقارات الجاهزة على أكبر قدر من الاهتمام من المستثمرين، حيث بلغت 72% من إجمالي الصفقات على المنازل المكتملة، مقابل 28% عن تلك التي على الخارطة إلا أن الطلب على العقارات المتوفرة، ساعد في زيادة أسعار القدم المربعة بنسبة 10%.

وبالمقابل، انخفض معدل سعر القدم المربعة 3.42%، على العقارات على الخارطة، مقارنة بالنصف الأول 2020، ويعود ذلك إلى وفرة المعروض.

وشهدت نخلة جميرا، زيادة في قيمة المعاملات العقارية بنسبة 34%، وزيادة في حجم المعاملات بنسبة 221%، بينما شهدت أبراج بحيرات جميرا، أعلى زيادة في حجم المعاملات، بلغت نسبتها 262%. وسجل سوق مبيعات قطاع الفلل أداءً قوياً، مع تحول تفضيلات الناس إلى مساحات معيشية أكبر، تضم مرافق خارجية. وأظهِر البحث الذي أجراه «سمارت كراود»، ارتفاعاً في متوسط معدل مبيعات الفلل الجاهزة في دبي، بنسبة تزيد على 19.3%، مقارنةً بالنصف الأول 2020.

وارتفعت أسعار مبيعات الفلل على الخارطة في النصف الأول ة 9.3%. وحققت الوحدات السكنية ارتفاعاً في أسعار بيع الشقق الجاهزة بنسبة 8.7% سنوياً، وانخفضت أسعار الشقق على المخطط بمعدل 9.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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