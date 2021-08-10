«أبوظبي الإسلامي» يموّل استثمارات لـ«تيسكو» و«ويتروس»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تقديم تمويل إسلامي مُهيكل لصالح مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط لمتجري السوبرماركت «تيسكو» و«ويتروس» في المملكة المتحدة.

ودعمت الصفقة الأولى استحواذ شركة «مدينة الأعمال الكويتية العقارية» على متجر «تيسكو إكسترا» ومجموعة متاجر التجزئة الإضافية في مدينة أولدام بمنطقة مانشستر الكبرى، في عقار على طريق هدرسفيلد (أولدام) والذي يضم متجراً مرخّصاً لـ «تيسكو ستورز» ساري الصلاحية لمدة 13 عاماً، أما الصفقة الثانية فهي إعادة تمويل لمبنى سوبرماركت يمتد على مساحة 34 ألف قدم مربعة في ويستون سوبر مير، سومريست، مملوك لصالح شركة «كابيتال ترست». وأُجّر المبنى لصالح سلسلة متاجر ويتروس حتى مايو 2045.

وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة الخدمات العقارية في مصرف أبوظبي الإسلامي - المملكة المتحدة: أثبتت خبرتنا العملية في مثل هذه الصفقات، وقدرتنا على تحديد وهيكلة وتوفير شروط تمويل تنافسية، فضلاً عن تنفيذ المعاملات بكفاءة، على أنها عوامل جذابة لعملائنا من منطقة الشرق الأوسط، والذين يقودون نمو الأعمال التجارية في المملكة المتحدة.

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