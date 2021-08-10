62 مليوناً أرباح «مصرف عجمان» النصفية

المصدر: عجمان - البيان

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس الإدارة. واطلع سموه على نتائج المصرف، التي أظهرت تحقيق أرباح بقيمة 61.9 مليون درهم في النصف الأول 2021، بارتفاع نسبته 44 %، عن الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغ خلالها صافي الربح 43 مليوناً.

حضر الاجتماع، الذي عقد بديوان حاكم عجمان، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان. وقد صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق، وناقش عدداً من الأمور المالية والإدارية، واستعرض الأعمال الاعتيادية، وأصدر قراراته حيالها.

وانعكس المسار الإيجابي لمصرف عجمان، في ارتفاع صافي الدخل التشغيلي، الذي بلغ 331.9 مليون درهم للنصف الأول 2021، بزيادة 19 %، مقارنةً بالنصف الأول 2020، والتي بلغ خلالها صافي الدخل التشغيلي 279.9 مليوناً.

وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي: شهد مصرف عجمان أداءً قوياً في الربع الثاني 2021، حيث عادت الإيرادات إلى الارتفاع من جديد، بعد التراجع الذي شهدته منذ بداية الجائحة. وشهدنا تقدماً ملحوظاً في ثقة عملائنا من الأفراد والشركات، بكافة محاور الأعمال لدينا، الأمر الذي تجلى في مستويات أدائنا المرتفع. وهذا يدل على تعافي الاقتصاد الإماراتي، ويبشرنا بعودة الزخم الاقتصادي.

وأضاف أن نتائجنا القوية للربع الثاني 2021، تشكل انعطافاً هاماً في مسيرة عمل مصرف عجمان، بعد عام مليء بالتحديات المختلفة، منذ بداية الجائحة في مارس من العام المنصرم، والتي واجهها موظفونا وأعضاء مجلس الإدارة لدينا، ببذل قصارى جهودهم للحفاظ على قيمة امتياز المصرف، ولمساعدة عملائنا على تجاوز هذه الظروف العصيبة.

تفاؤل كبير

وأكد أننا في مصرف عجمان، نتطلع قدماً بتفاؤل كبير، حيال المؤشرات الإيجابية التي أظهرها مصرف عجمان، والاقتصاد الإماراتي عموماً، ونتوقع أن يستمر هذا التحسن بالصعود الإيجابي، مع تحقيق نمو مستدام للإيرادات، وانخفاض المخصصات، وضبط التكاليف بصورة أفضل.

أصول

بلغ إجمالي أصول المصرف 21.3 مليار درهم، بحسب 30 يونيو 2021، مقارنة بـ 21.5 مليار درهم عند نهاية ديسمبر 2020. ويبلغ رأسمال المصرف 2.1 مليار درهم، ومجموع حقوق المساهمين 2.58 مليار درهم.

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