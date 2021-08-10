«إحصاء أبوظبي» يختتم برنامجاً للشباب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

اختتم معهد التدريب الإحصائي، التابع لمركز الإحصاء - أبوظبي، برنامج أبوظبي الإحصائي للشباب، للطلبة المواطنين من سن 15 إلى 18 سنة، حيث تضمن زيارة افتراضية إلى جامعة خليفة، لتعريف المشاركين بمجالات الدراسة في علوم البيانات والإحصاء.

وتناولت الدورة، التعريف بالدور الاستراتيجي الذي يقوم به مركز الإحصاء في رسم السياسات، ودفع عجلة التنمية في الإمارة، ومهام وأهمية المراكز المحلية والإقليمية والعالمية، ومقدمة عن علم الإحصاء.

ومن خلال تدريبات عملية، أنجز المتدربون مشروعات وعروضاً تقديمية عن كيفية التخطيط للمشاريع الإحصائية وجمع البيانات، والفرق بين المسوح واستطلاعات الرأي، وكيفية تصميم استمارات كل منهما، وتحليل النتائج التي يتم جمعها. كما تعرف الطلبة إلى كيفية اختيار عينات البحث، وأهم طرق جمع البيانات، إضافة إلى المهارات القيادية في إدارة فريق العمل، ومهارات الاتصال والتواصل الفعال، من خلال منصات التعلم الإلكترونية.

وقال أحمد محمود فكري مدير عام المركز، إن هذه الدورة التدريبية، تستهدف توعية الطلبة المواطنين في المرحلة التي تسبق الالتحاق بالجامعة، بأهمية علوم الإحصاء والبيانات، للتشجيع على تلبية حاجة الدولة من خبراء البيانات في المستقبل، مضيفاً أن هذه العلوم أساسية، وتتقاطع مع مختلف التخصصات والمجالات، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، الذي يعد المحرك الأساسي للثورة الاقتصادية والعلمية، التي يعيشها العالم الآن وفي المستقبل.

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