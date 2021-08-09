شراكة بين مطارات أبوظبي و«جلوبال» لخدمات الملاحة الجوية

المصدر: دبي - البيان

وقعت مطارات أبوظبي، المالك والمشغل للمطارات الخمسة في الإمارة، اتفاقية مع شركة «جلوبال» لخدمات الملاحة الجوية، لتولي مسؤولية تقديم خدمات الملاحة الجوية في المرافق التابعة لمطارات أبوظبي، ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم «جلوبال» خدمات شاملة، تتضمن خدمات الملاحة ومراقبة الحركة الجوية في المطارات، حيث سيعمل المختصون والخبراء من «جلوبال» على مراقبة الحركة الجوية في المطارات الخمسة للإمارة، كما ستقع على عاتقهم مسؤولية ضمان الإقلاع الآمن للطائرات وهبوطها، بالإضافة إلى تنظيم حركة صعود المسافرين على متن الطائرات في مرافق مطارات أبوظبي.

وقال شريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تحرص مطارات أبوظبي على إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية في الدولة، والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المبتكرة وعالية الجودة، حيث تتميز جميع مطاراتنا بخدمات الملاحة الجوية الاستثنائية، ما يوفر لمشغلي الخطوط الجوية والمسافرين على متنها خدمات تشغيلية بمعايير رائدة ومتميزة، وذلك أثناء وجودهم على متن الطائرات أو على أرض المطار».

وأضاف الهاشمي: «إن الخدمات المتميزة التي تقدمها مطارات أبوظبي بالشراكة مع شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية تعود بالفائدة على المسافرين بشكل عام، ما يعزز مكانة مطارات أبوظبي الرائدة، حيث تعتبر جودة الخدمات ميزة مشتركة، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية خلال السنوات القادمة».

ومن جانبه قال يحيى عبدالله الحمادي، المدير التنفيذي لشركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية: «يسعدنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع مطارات أبوظبي، التي تبرهن على قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، ونثمن من جهتنا ثقة مطارات أبوظبي بشركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية، الذي يعد بدوره دليلاً على قدرة الشركة التشغيلية، وإمكانياتها لتقديم حلول مبتكرة في مجال خدمات الملاحة الجوية، التي تتسم بالكفاءة وإدارة التكاليف بفاعلية، ما يساهم في تطوير نموذج جديد ومبتكر للتعاون في قطاع الطيران بالدولة».

وجدير بالذكر أن شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية، التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، كانت قد تأسست عام 2008، وبدأت عملياتها بتقديم خدمات الملاحة الجوية للمطارات في دولة الإمارات منذ عام 2012، حيث تقدم مجموعة من خدمات الملاحة الجوية للعملاء، بما في ذلك خدمات مراقبة الحركة الجوية، والخدمات الأرضية في المطارات، والخدمات الهندسية، والخدمات اللوجيستية والإمداد وخدمات الأرصاد ومعلومات الطيران وخدمات السلامة الجوية وضبط الجودة والامتثال، بالإضافة إلى خدمات صيانة معدات الاتصالات والملاحة والمراقبة الجوية، إلى جانب مجموعة من الخدمات الأخرى التي تتضمن التدريب والاستشارات في مجال الملاحة الجوية.

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