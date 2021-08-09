اختيار «بي إل إم جلوبال» لإدارة جناح البرتغال في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

اختارت وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية «بي إل إم جلوبال» لإدارة وتشغيل جناح البرتغال في معرض «إكسبو دبي»، والذي سيعقد في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 حيث فازت «بي إل إم جلوبال» بمناقصة عامة دولية.

وتتولى «بي إل إم جلوبال» بموجب العقد، مسؤولية إدارة وتشغيل جناح البرتغال في إكسبو دبي بما يتضمن خدمات التأمين، والخدمات اللوجستية والتقنية وتشغيل المعدات السمعية والبصرية، فضلاً عن مساعدة الزائرين بكل الطرق لضمان تجربة استثنائية بالجناح.

وقال لويس كاسترو هنريك، رئيس وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية والمفوض العام للبرتغال لمعرض إكسبو دبي: «بي إل إم جلوبال» شركة برتغالية تتمتع بخبرة 44 عاماً في السوقين المحلي والدولي.

ونحن على ثقة من أن «بي إل إم جلوبال» ستسهم بخبرتها الفنية وامتيازها في نجاح المشاركة البرتغالية، حيث إن إكسبو دبي هو المعرض المثالي للترويج لصورة البرتغال في منطقة ذات إمكانات مهمة وفرص عدة لنمو الأعمال التجارية للشركات البرتغالية.

وقال بيدرو رودريغيز الرئيس التنفيذي لشركة «بي إل إم جلوبال» ورئيس مجلس إدارة «بي إل إم الشرق الأوسط»: الميزة التنافسية الرئيسية لشركة «بي إل إم» تتمثل في حجم جهودنا لتعزيز وجودنا في الإمارات.

فعلى سبيل المثال: أنشأنا «استوديو تجربة البحث والتطوير» بالشراكة مع مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار. وشاركنا كشريك الوقاية والسلامة في قمة العرب للطيران التي عقدت في رأس الخيمة في مارس الماضي.

حيث كان أول حدث فعلي على أرض الواقع بعد إغلاقات فترة الوباء، والشراكة مع إعمار للضيافة في تنظيم الفعاليات والمعارض أيضاً في إكسبو ضمن عدة شراكات أخرى مع كبرى الشركات في الدولة و بعض الجهات الحكومية الإماراتية. ونحن فخورون وسعداء أن نجاح هذه المشاريع والشراكات ضمن لنا المزيد من الخبرة والثقة وساعدتنا على الفوز بتحدي إدارة جناح البرتغال في إكسبو دبي.

وقالت جوانا دي ألميدا مديرة تطوير الأسواق الجديدة لشركة «بي إل إم جلوبال»: سنسخر خبراتنا في مجالات الإبداع والتصميم والإنتاج والخدمات اللوجستية وإضفاء الطابع المستقبلي على المساحات والفعاليات في المعرض وتوظيف التكنولوجيا لتسليط الضوء على العلامات التجارية. كما نعمل على بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا وشركائنا من خلال الاستثمار في البحث والتطوير في مناطق جغرافية مختلفة.

وبدأت «بي إل إم جلوبال» في أفيرو عام 1977 كشركة تصنيع منتجات خشبية في سنواتها الأولى، وصممت الشركة وأنتجت جميع أنواع الأعمال الخشبية، ثم ركزت على إبداعات مساحات البيع بالتجزئة. على مدار 44 عاماً عملت «بي إل إم جلوبال» مع بعض من أفضل العلامات التجارية في مجال البيع بالتجزئة مثل نستلة وفانك ومايكروسوفت وسامسونج وأوببو وشاومي وإعمار وواو ومجموعة علي بابا وفودافون لتصميم وإنتاج وتنفيذ مساحات مبتكرة ودمج التصميم والتكنولوجيا. وخلال السنوات القليلة الماضية حققت الشركة انتشاراً عالمياً يدعمه فروع في 6 بلدان بثلاث قارات.

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