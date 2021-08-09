«دبي للجودة» تكرم 18 مؤسسة في مسابقة منتدى التحسين المستمر والابتكار

المصدر: دبي- البيان

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري للمجموعة، اختتمت المجموعة الفرعية للتحسين المستمر التابعة لمجموعة دبي للجودة مؤخرا المسابقة العالمية لمنتدى التحسين المستمر والابتكار، الدورة الـ 12 تحت شعار «التميز في الأزمات». وتم تكريم 18 مؤسسة فائزة في المسابقة.

فائزون:

- الفائز عن فئة أفضل الممارسات الإدارية: الشركة العربية للسيارات، الرستماني، عن مبادرة «الاتصال الآلي فيما بعد البيع باستخدام التعلم الآلي»، القيادة العامة لشرطة دبي، عن مبادرة «سهالات» هيئة الصحة بدبي عن مبادرة «فحص المرونة السريع».

- الفائز عن فئة كايزن: القيادة العامة لشرطة دبي - (الإدارة العامة للنقل والإنقاذ) عن مبادرة «نظام التأمين الذكي»، شركة دبي للكابلات المحدودة (دوكاب) عن مبادرة «تحسين استهلاك عناصر السبائك لدرجة EC»، هيئة كهرباء ومياه دبي عن مبادرة «توزيع التشغيل الآلي من خلال محرك RMU».

- الفائز عن فئة الابتكار: ماكس سبيشالتي فيلمز المحدودة عن مبادرة «تحويل النفايات إلى ثروة عن طريق إعادة التدوير وإعادة الاستخدام وإعادة التصميم»، هيئة كهرباء ومياه دبي عن مبادرة «جهاز الكشف عن الأوساخ المستقل للألواح الكهروضوئية»، القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن مبادرة «مركبات الدورية الذكية لشرطة أبوظبي».

- الفائز عن فئة لين سيكس سيجما (الخدمات): القيادة العامة لشرطة دبي - (الإدارة العامة للنقل والإنقاذ) عن مبادرة «حوادث الدهس»، القيادة العامة لشرطة دبي - الإدارة العامة للمباحث، إدارة منع الجريمة) عن مبادرة «مشروع نقل الأموال».

- الفائز عن فئة لين سيكس سيجما (التصنيع): شركة موون للحديد والصلب عن مبادرة «تقليل العيوب المعينية في القضبان من 116916 جزءاً في المليون إلى 58458 جزءاً في المليون»، شركة «دوكاب» عن مبادرة «تحسين الموصل بدون طبقات»، الإمارات العالمية للألمنيوم عن مبادرة «زيادة عمر الوعاء من 1700 إلى 2250 يوماً».

- الفائز عن فئة السعادة والمشاركة: «دوكاب» عن مبادرة «السعادة والمشاركة في دوكاب»، برايت انفايرومنت عن مبادرة «الموظفون السعداء هم موظفون منتجون»، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن مبادرة «السعادة»، بلدية دبي عن مبادرة «قوت».

زيادة

قال المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: ارتفع عدد المشاركين والحالات الدراسية التي تلقيناه لتصل إلى 86 حالة دراسية، ويسعدنا أن نشهد مدى التزام المؤسسات المشاركة على نشر ثقافة التحسين المستمر وتعزيز قيم التميز.

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