غرفة دبي تطلق مبادرة لتحفيز الأداء التصديري للتجار

المصدر: دبي- البيان

أطلقت غرفة دبي مبادرة جديدة على موقعها الإلكتروني تستهدف استعراض فرص التصدير غير المستغلة في الأسواق المستهدفة بهدف تحفيز الأداء الاقتصادي والتجارة الخارجية لإمارة دبي.

يأتي ذلك ضمن سعي الغرفة الدائم لتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال، وفي إطار جهودها لتعريف أعضائها بفرص الاستثمار والتصدير في الأسواق الناشئة والواعدة.

وتساهم الخدمة الجديدة بفتح آفاق جديدة لتعزيز إمكانات التصدير لمجموعة من السلع المحددة ولأسواق استراتيجية مهمة عالمياً، عبر تحديد الفجوة التصديرية التي يمكن لتجار دبي الاستفادة منها في التصدير لهذه الأسواق.

معلومات وتقييمات

وتتوفر هذه المبادرة كخدمة جديدة تقدمها الغرفة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث يتم توفير المعلومات والتقييمات حول فجوات التصدير لسلع محددة في أسواق معينة، بما يمكن رجال الأعمال في دبي من الاستفادة منها عبر تصدير نحو 26 سلعة مدرجة إلى 30 سوقاً حول العالم، ولاسيما أسواق دول محددة في أوروبا ومجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا وآسيا.

وقدرت غرفة دبي القيمة الإجمالية السنوية للفجوة التصديرية بحوالي 10.5 مليارات دولار، مما يعني وجود فرص تصدير غير مستغلة في هذه الأسواق تبلغ قيمتها 10.5 مليارات دولار يمكن لتجار دبي والإمارات الاستفادة منها لتعزيز أدائهم التصديري وتنافسيتهم العالمية.

وتلعب المبادرة الجديدة دوراً مهماً في المساهمة بتحقيق دبي لهدفها الاستراتيجي المتمثل في زيادة التجارة الخارجية من 1.4 تريليون درهم إلى 2 تريليون درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة.

حيث إنها تسهم في تعزيز العمليات التجارية المتعلقة بالصادرات من خلال توفير المعلومات الكافية التي تمكن رجال الأعمال من امتلاك رؤية واضحة عن واقع الأسواق، وبما يمكنهم في الوقت ذاته من استهداف الأسواق الأكثر ملاءمة للسلع التي يريدون تصديرها.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي: تعتبر مبادرتنا القائمة على دراسات دقيقة ومتخصصة خدمة جديدة نضعها بين يدي أعضائنا وتجارنا لمساعدتهم على الوصول للأسواق والفرص الاستثمارية، وتعزيز تنافسيتهم ومرونتهم في هذه الظروف الاستثنائية، وتحويل التحديات إلى فرص من خلال التعرف على السلع التصديرية المطلوبة في أسواق محددة والتصدير إليها.

وأضاف: من خلال تحديد الأسواق التي توفر فرصاً أفضل، نقدم آليات لتعزيز قدرات المصدرين ووصولهم إلى الأسواق العالمية المجزية. وهذه المبادرة الجديدة تنسجم بشكل واضح مع خطة دبي للتجارة الخارجية والتي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله»، وتساعدنا على ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتجارة الدولية«.

المجوهرات على رأس القائمة

وحسب الآلية التي تستعرضها المبادرة، فإن المجوهرات تأتي على رأس قائمة السلع التي يمكن الاستفادة منها في عمليات التصدير المستقبلية، والتي تبلغ فجوة الصادرات السنوية فيها 6.6 مليارات دولار. ويتمتع سوق هونغ كونغ بأعلى إمكانات غير مستغلة في صادرات المجوهرات، والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار حيث تبلغ قيمة وارداته الحالية من المجوهرات من الإمارات 1.1 مليار دولار.

وتستحوذ سويسرا حاليا على أكبر حصة من صادرات المجوهرات من الإمارات والتي تقدر بنحو 4.6 مليارات دولار، ومع ذلك لا تزال لديها إمكانات غير مستغلة تبلغ 1.3 مليار دولار، وهو ما يضع الدولة الواقعة في وسط أوروبا في المرتبة الثانية المشتركة من حيث إمكانات التصدير»غير المستغلة«مع العراق، والتي بدورها لديها إمكانات غير مستغلة تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.

وتعد الأسلاك النحاسية السلعة التي حددتها بيانات غرفة دبي كثاني أعلى فجوة تصديرية بقيمة 924 مليون دولار أمريكي، مع تحديد الهند على أنها السوق ذات الإمكانات»غير المستغلة«البالغة قيمتها نحو 208 ملايين دولار، وتبلغ قيمة واردات الهند الحالية من الأسلاك النحاسية من الإمارات 453 مليون دولار.

واحتلت منتجات التجميل والمكياج والعناية بالبشرة المرتبة حيث قدرت قيمة الفجوة الإجمالية فيها بمبلغ 350 مليون دولار. وتحتل أسواق آسيا الثلاثة وهي الصين وهونغ كونغ وسنغافورة المراكز الثلاثة الأولى من حيث إمكانات البلدان في هذه السلع.

تحتل الصين المرتبة الأولى بإمكانيات غير مستغلة لمنتجات التجميل والمكياج والعناية بالبشرة تقدر بـ186 مليون دولار حيث تصل الصادرات الحالية إلى 3 ملايين دولار فقط، تليها هونج كونج بإمكانات تصدير تبلغ 64 مليون دولار حيث تصل الصادرات الحالية إلى 6.5 ملايين دولار ثم سنغافورة بإمكانيات تبلغ 24 مليون دولار والتي تصل الصادرات الحالية إليها 2.4 مليون دولار.

ومن بين السلع الـ 26 الأخرى التي تم تحديدها ضمن هذه المبادرة كل من الشاي، والذهب، والأسماك المحفوظة أو المحضرة، والصابون، والكتب المطبوعة والكتيبات، وقطع غيار الآلات، والأجهزة الكهربائية، ومركبات النقل العام، والعطور، ومستحضرات الطعام وغيرها.

ويمكن الاطلاع على الخدمة الجديدة لفرص التصدير غير المستغلة والأسواق الاستراتيجية لتصدير السلع الـ 26 التي حددتها الغرفة من خلال زيارة الرابط التالي على الموقع الإلكتروني لغرفة دبي dubaichamber.com/resources/information-and-research/untapped-export-potential

مؤشر

يعتمد تحليل الأسواق والسلع ضمن هذه المبادرة على»مؤشر إمكانات التصدير لمركز التجارة الدولي)، الذي يحدد فرص وإمكانات التصدير غير المستغلة من نموذج اقتصادي يعمل على تقييم العديد من العوامل الرئيسية، بما في ذلك العلاقات التجارية الثنائية، وظروف الوصول إلى السوق، وإمدادات المصدّر، والطلب من السوق المستهدف.

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