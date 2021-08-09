42 % نمو الطلب العالمي على منتجات «جلف كرافت» خلال النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت) تسجيل نمو قوي في الطلب العالمي على منتجاتها بلغت نسبته 42% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بنتائج العام 2020 بالكامل.

وتلقت الشركة المصنعة لليخوت والقوارب المتكاملة في النصف الأول من العام الجاري 71 طلباً مؤكداً على قواربها ويخوتها الفاخرة، ونجحت بالفعل بتسليم 32 طلباً لعملائها من جميع أنحاء العالم.

وواصلت شركة «جلف كرافت» خلال النصف الأول من العام تنفيذ خططها الموجهة لتوسيع حضورها في مختلف أرجاء العالم لتدخل منتجاتها من اليخوت والقوارب إلى 12 دولة جديدة.

وشهد الطلب على منتجاتها زخماً مرتفعاً في الدول الأوروبية في ظل قنوات التوزيع التي أسستها الشركة في العديد من الدول الأوروبية الرئيسية التي تشمل ألمانيا وإسبانيا وهولندا والبرتغال، علاوة على مناطق في أستراليا.

ونجحت الشركة أيضاً بتوسيع حضورها في جزر المالديف باعتبارها أحد أبرز أسواقها الدولية الاستراتيجية، مع إعلانها عن إنشاء مصنع جديد لها والتزامها بمضاعفة حجم عملياتها في غضون 16 شهراً.

كما فازت الشركة خلال النصف الأول 2021 بعقد من شركة النقل والمقاولات في جزر المالديف لتصنيع سفن لشبكة العبّارات الوطنية العامة المتكاملة التي تهدف إلى إنشاء نظام نقل فعال عبر الجزر الإدارية التابعة لجزر المالديف.

ومن بين إنجازات «جلف كرافت» خلال النصف الأول إطلاق اليخت «ماجستي 175» رسمياً، والذي يعتبر اليخت الأكبر من نوعه في العالم المصنوع من الألياف الزجاجية المركبة.

ومن المقرر تسليمه إلى مالكه في وقت لاحق هذا الصيف. كما احتفلت الشركة بتسليم يخت آخر من طراز «ماجستي 100»، أحد أكثر طرزها مبيعاً، والذي نال استحساناً عالمياً.

وسلّمت الشركة أيضاً يخت «ماجستي 120»، الذي تم إطلاقه الصيف الماضي، فضلاً عن وجود يختين إضافيين قيد الإنتاج بالفعل. وتجري عمليات تصنيع كافة منتجات شركة «جلف كرافت» في منشأة التصنيع التابعة لها في الإمارات.

وانطلاقاً من مساعيها لتعزيز حضورها في السوق المحلية، لا سيما في دبي، أعلنت شركة «جلف كرافت» عن توقيع اتفاقية شراكة مع مراسي «بي آند أو»، مجموعة المراسي الفاخرة والموانئ ذات المستوى العالمي التابعة لموانئ دبي العالمية، لافتتاح مركز مبيعات مخصص في «ميناء راشد».

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت»: رغم تداعيات جائحة «كوفيد 19»، نجحنا بالوفاء بالتزاماتنا وتسليم الطلبات وفق الجداول الزمنية المحددة مع استمرارنا بالابتكار في عمليات التصميم والتصنيع ضمن منشأتنا المتكاملة لإنتاج اليخوت والقوارب في الإمارات. كما مضينا قدماً في اغتنام فرص النمو التي أتيحت لنا في 2020، ما مكننا من تعزيز مكانتنا في 2021.

حيث شهدنا ارتفاعاً بطلبات شراء اليخوت الجاهزة للتسليم الفوري. وعلى مدار الشهور الماضية، سجلت أعمالنا نمواً كبيراً ضمن علاماتنا التجارية الخمس التي تمكنت من تلبية تطلعات عملائنا من العائلات والمغامرين وعشاق استكشاف البحار والمحيطات.

وقال طلال نصر الله الرئيس التنفيذي في «جلف كرافت»: شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب على علاماتنا التجارية الخمس بداية من القوارب العائلية وصولاً إلى يخوت السوبر الفاخرة، وذلك من عملاء في منطقة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا. ولا شك أن شبكة وكلائنا المتنامية وشراكاتنا المميزة في الإمارات ستثمر في دفع عجلة نمونا المستمر خلال الفترة المتبقية من هذا العام والأعوام المقبلة، ونسعى للمضي قدماً نحو تحقيق هدفنا المتمثل بحجز مكان لنا بين أفضل 5 شركات لتصنيع اليخوت والقوارب حول العالم بحلول 2025.

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