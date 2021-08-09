«دي إتش ال» تعتزم اعتماد طائرات شحن كهربائية بالكامل

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «دي إتش ال» إكسبرس، الشركة العالمية للخدمات اللوجستية، بالتعاون مع شركة «إيفياشن»، الشركة العالمية المختصة بتصنيع الطائرات الكهربائية ومقرها في ولاية سياتل الأمريكية، عزمها إضافة 12 طائرة كهربائية بالكامل من طراز «أليس»، لتصبح عبر هذه الخطوة أول شركة خدمات لوجستية تضم طائرات كهربائية بالكامل للشحن.

وتهدف شركة «دي إتش ال» إكسبرس من خلال هذه الخطوة، لتعزيز شبكة طيران كهربائية سريعة واستثنائية، والمساهمة في خلق مستقبل طيران مستدام، حيث تعد طائرات «إيفياشن» من طراز «أليس» الأفضل في مجال الطيران الكهربائي، إذا إنها تمّكن شركات الطيران سواء كانت متخصصة بالشحن أو نقل الركاب، من تشغيل طائرات خالية من الانبعاثات، ومن المتوقع الانتهاء من صناعة جميع الطائرات واستلامها بحلول 2024.

وقال جون بيرسون الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «دي إتش ال» إكسبرس: نؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانية خلق مستقبل شحن لوجستي خال من الانبعاثات، ولذا نسعى دائماً للاستثمار في أي مبادرات وجهود تسهم في الحد من بصمتنا الكربونية.

ولتحقيق هذا الهدف، كان لابد من التعاون مع شركة «إيفياشن» للطيران الكهربائي المستدام، لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في صنع حقبة جديدة من الطيران المستدام، وذلك عبر الاستثمار في تدشين أسطول متكامل من الطائرات الكهربائية، لما لذلك من دور هام وفاعل في استمرارية الشحن دون التسبب بوجود الانبعاثات الضارة في الجو«.

وبإمكان طائرات الشحن من طراز»أليس«حمل حتى 1200 كيلوغرام (2600 رطل) والتحليق حتى 815 كيلومترًا (440 ميلًا بحريًا)، بمجرد شحن الطائرة الكهربائية لمدة 30 دقيقة فقط لكل ساعة طيران، وربما أقل من ذلك في بعض الأحيان.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لطائرة الشحن من طراز»أليس«الطيران في مختلف البيئات التي تخدمها حالياً الطائرات التوربينية وذات المكبس، وهي لا تحتاج لأكثر من طيار واحد فقط لتشغيلها. وعلاوة على ذلك، تحتوي محركاتها الكهربائية المتطورة على أجزاء متحركة مما يساعد على خفض تكاليف الصيانة، كما أنها مزودة بنظام التشغيل التلقائي لضمان استمرار الرحلة بأعلى مستوى من الكفاءة.

وقال عمر بار يوهاي الرئيس التنفيذي لشركة»إيفياشن«: منذ نشأة شركة»إيفياشن«، تم تحديد استراتيجيات واضحة تهدف إلى خلق نقلة نوعية في قطاع الطيران، وذلك عبر تصنيع الطائرات الكهربائية ذات الجودة والكفاءة العالية. ونحن نفخر بتعاوننا مع شركة»دي إتش ال«إكسبرس للنقل الجوي للبضائع وخدمات التجارة الإلكترونية، والتي تحرص دائماً بدورها للمساهمة في خلق الطيران المستدام، وإنما يعكس ذلك أنه قد حل فعلاً عصر الكهرباء، وما هذه الشراكة إلا خطوة واعدة وعلامة فارقة في مستقبل الطيران المستدام على مستوى العالم».

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