918 مليون درهم تأثير متوقع لـ«جيتكس 2021» على اقتصاد دبي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقعت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي، أن يصل حجم تأثير «أسبوع جيتكس للتقنية - 2021» في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي هذا العام إلى 250 مليون دولار (918 مليون درهم)، مشيرة إلى أن كل دولار ينفقه زوّار المعرض يولّد عوائد تصل إلى 4.5 دولارات في أنحاء المدينة.

ويعتبر معرض جيتكس الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر المقبل، من أهم الفعاليات في مجال التكنولوجيا على مستوى المنطقة والعالم. فيما يضيف المعرض خلال فترة انعقاده حوالي 6 آلاف وظيفة مختلفة في إمارة دبي.

وأكّدت لوه ميرماند خلال لقاء تلفزيوني مع محطة «I 24» الإسرائيلية أن أجندة معرض «جيتكس» هذا العام ستكون حافلة بالأنشطة والفعاليات ضمن بيئة متوقعة أن يكون المعرض هذا العام أيقونة للتميّز الرقمي.

ولفتت لوه ميرماند أن جيتكس الذي سيرسم مستقبل التقنية في المنطقة والعالم سيضم هذا العام وعلى مدى أيامه الخمسة، ستة عروض مختلفة تتضمن الذكاء الاصطناعي وقمة مستقبل «بلوك تشين»، و«ماركيتنج مانيا» الخاص بالتسويق، بالإضافة إلى معرض خاص بشركات التكنولوجيا المالية «فينتك»، والتي قالت لوه ميرماند إن عددها في دبي تضاعف هذا العام.

وأضافت لوه ميرماند: «يلعب جيتكس دوراً محورياً في رسم خارطة التقنية في المنطقة وتعزيز عمل شركات التكنولوجيا المشاركة من أكثر من 100 دولة، والتي ستقدم أحدث حلولها أمام أكثر من 100 ألف من الزوّار ورجال الأعمال وأكثر من 400 مستثمر من 140 دولة المتوقع حضورهم هذا العام لتبادل المعرفة وعقد الشراكات وبالطبع استقطاب المزيد من أصحاب المهارات التقنية إلى المنطقة».

ونوّهت لوه ميرماند بالرغبة الكبيرة لدى شركات التقنية الإسرائيلية لحضور المعرض هذا العام للبناء على الإقبال الكبير الذي حققته الشركات الإسرائيلية في معرض جيتكس العام الماضي.

وأضافت: حققنا شراكات قوية مع شركائنا في قطاع التقنية الإسرائيلي العام الماضي، خصوصاً في ظل الظروف غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة والعام في ظل الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا». ونحن مستمرون في رؤية اهتمام قوي من قبل شركات التقنية في إسرائيل لحضور «جيتكس» خصوصاً في قطاعي الذكاء الاصطناعي والاتصالات والتكنولوجيا المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز