مطار الشارقة يعزز خدمات إنهاء إجراءات السفر ذاتياً

المصدر: الشارقة- البيان

تواصل هيئة مطار الشارقة الدولي تطبيق العديد من خدمات إنهاء إجراءات السفر ذاتياً، والتي تتيح للمسافرين والمتعاملين تخليص معاملاتهم وإنجاز سفرهم بسرعة، مع تقليل وقت الانتظار خلال فترات الذروة، وبما يسهم في زيادة رضاهم وتحسين تجربتهم مع مطار الشارقة والوصول إلى وجهاتهم المختلفة حول العالم بسهولة وأمان.

ويوفر مطار الشارقة نظاماً ذاتياً لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب، حيث تتوفر الخدمة حالياً للمسافرين مع شركة العربية للطيران من خلال أكشاك ذاتية تقع في قاعة المغادرين، تتيح للمسافرين إنهاء إجراءات السفر واستخراج بطاقات الصعود إلى الطائرة وتسليم الحقائب والانتقال مباشرة إلى قسم مراقبة جوازات السفر، مع وجود عدد من الموظفين المستعدين للتدخل وتقديم المساعدة في حال وجود أية مشكلات تقنية في أي من هذه الأجهزة.

ويتبنى مطار الشارقة تقنيات ذكية «إنترنت الأشياء» في جميع مراحل العمل لضمان سلاسة عمليات المطار.

حيث تمّ تركيب أكثر من 112 جهاز استشعار في المناطق التي تخدم المسافرين، ما يتيح فرصة مراقبة الإجراءات والخدمات المقدمة في الوقت الحقيقي، وتقديم الدعم عند الضرورة لتسهيل وتسريع مراحل السفر عبر المطار وتحسين تجربة المسافرين بشكل عام، كما تسهم هذه التقنيات في مراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الجسدي وتقليل نقاط الاحتكاك بالموظفين، وتحقق في نفس الوقت أعلى معايير الكفاءة التشغيلية.

تحرص هيئة مطار الشارقة الدولي على تعزيز الدور الريادي لمطار الشارقة من خلال الارتقاء بتجربة المسافرين والمتعاملين بما يتماشى مع رؤية الهيئة القائمة على تقديم خدمات ذكية متكاملة تبدأ قبل الوصول إلى المطار من خلال الخدمات والمعلومات التي يقدمها التطبيق الذكي، وتستمر هذه التجربة عند الوصول إلى المطار حيث البوابات الذكية التي تمكن المسافرين من تخليص معاملاتهم بسرعة أكبر وبمعدل 20 ثانية لكل مسافر، وتنتهي رحلة المسافر الذكية عند الصعود إلى الطائرة حيث يقوم النظام الآلي لبطاقات الصعود بالتحقق من جميع البيانات.

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