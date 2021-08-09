سمارت كراود: انتعاش العقار وارتفاع تعاملات المستثمرين في دبي

المصدر: دبي- البيان

كشفت «سمارت كراود SmartCrowd»، المنصة الرقمية المتخصصة في الاستثمار والتمويل العقاري الجماعي، والمرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، نتائج التقرير نصف السنوي للعقارات السكنية في دبي للنصف الأول 2021، والذي أظهرت نتائجه التعافي والانتعاش السريع والمستدام لسوق العقارات في دبي.

أشار التقرير إلى زيادة نسبة الحجم الإجمالي للمعاملات في سوق العقارات في دبي في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 74 ٪، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، بينما ارتفعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 113 ٪، خلال نفس الفترة.

وقال صدّيق فريد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سمارت كراود: «هنالك مجموعة من العوامل التي عززت شهية وثقة المستثمرين، وحجم وقيمة المعاملات في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، التي أثمرت عن انتعاش القطاع، ومنها: الإجراءات الحكومية لتقديم خطط جذابة للمستثمرين والمهنيين الراغبين بالحصول على الإقامة والتأشيرات، وحوافز لدعم رواد الأعمال والقطاع الخاص، وتدابير السلامة الاستباقية لمكافحة جائحة كوفيد 19، فضلاً عن الرؤية الحكيمة التي تقف وراء استضافة "إكسبو دبي 2020"، ونتوقع أن تستمر هذه الثقة في النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري».

واستحوذت العقارات الجاهزة على أكبر قدر من الاهتمام من المستثمرين، حيث بلغت 72 ٪ من إجمالي الصفقات على المنازل المكتملة، مقابل 28 ٪ عن تلك التي على الخارطة. إلا أن الطلب على العقارات المتوفرة، ساعد في زيادة أسعار القدم المربعة بنسبة 10 ٪.

وبالمقابل، انخفض معدل سعر القدم المربعة بنسبة 3.42% على العقارات التي ما زالت على الخارطة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، ويعود ذلك إلى وفرة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة بأسعار ميسورة مما تسبب في انخفاض متوسط الأسعار.

وتضمن التقرير أيضاً نظرة عن كثب حول مناطق وشرائح معينة في دبي. حيث شهدت نخلة جميرا زيادة في قيمة المعاملات العقارية بنسبة 34٪ وزيادة في حجم المعاملات بنسبة 221٪، بينما شهدت أبراج بحيرات جميرا أعلى زيادة في حجم المعاملات بلغت نسبتها 262٪.

وسجل سوق مبيعات قطاع الفلل في دبي أداءً قويًا مع تحول تفضيلات الناس إلى مساحات معيشية أكبر تضم مرافق خارجية. وأظهِر البحث الذي أجراه «سمارت كراود» ارتفاعًا في متوسط معدل مبيعات الفلل الجاهزة في دبي بنسبة تزيد عن 19.3٪ مقارنةً بالنصف الأول 2020.

وارتفعت أسعار مبيعات الفلل على الخارطة في النصف الأول بنسبة 9.3 %. وحققت الوحدات السكنية أيضًا، ارتفاعًا في أسعار بيع الشقق الجاهزة بنسبة 8.7 ٪ سنويًا، وانخفضت أسعار الشقق على المخطط بمعدل 9.5 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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