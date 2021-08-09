35 % نمو عدد شركات «حرة عجمان» بالنصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

سجّلت منطقة عجمان الحرّة، نمواً ملموساً، بمعدل 35 % في عدد الشركات الجديدة المسجلة لديها، خلال النصف الأول 2021، مقارنةً بالفترة ذاتها من 2020، وذلك استكمالاً للأداء التشغيلي القوي المستمر، في ظل تنامي ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار بالآفاق الواعدة والمقوّمات التنافسية لإمارة عجمان.

وكشفت نتائج الأداء، عن وصول إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجّلة في المنطقة الحرة، إلى 867 شركة جديدة، خلال النصف الأول من السنة الحالية، مقارنةً بـ 567 شركة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

بيئة جاذبة

ونجحت منطقة عجمان الحرة، في الحفاظ على موقعها الريادي، كبيئة جاذبة لكبرى الشركات الطبية، والمؤسسات المتخصصة بقطاع الرعاية الصحية، مسجّلةً نمواً بنسبة 84 % في عدد الشركات الجديدة المسجلة ضمن القطاع الصحي، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الفائت. ويُعزى النمو اللافت بالدرجة الأولى، إلى المزايا التنافسية المتاحة، لا سيّما الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتيّة المتطوّرة، والمرافق الحيوية الحديثة.

وواصل قطاع التكنولوجيا ضمن المنطقة الحرة، مسيرة النمو المطّرد، محققاً نسبة 26 % خلال النصف الأول من السنة الحالية، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل خطوة متقدمة على درب ترسيخ حضور عجمان، كمسهم بارز في الارتقاء بالبنية التكنولوجية المتطورة، وتوظيف وتسخير التقنيات المتقدّمة في خدمة خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة في الإمارات.

نمو ملموس

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس منطقة عجمان الحرة، إن نتائج النصف الأول، أظهرت نجاح المنطقة الحرة في تحقيق نموٍ ملموس على مستوى مختلف النشاطات الاقتصادية والاستثمارية، مدعومةً بحزمة شاملة من الخدمات المتكاملة، والحلول المبتكرة، التي تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها ركيزة أساسية، لضمان استمرارية الأعمال، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمجتمع الأعمال المحلي والعالمي.

وأضاف: شكّل النصف الأول من السنة الحالية، محطة هامة بالنسبة لقطاعات الصحة والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات، والتي جاءت في المراتب الثلاث الأولى، من حيث معدل النمو، ما يدفعنا إلى مواصلة تقديم السبل الضامنة لكافة القطاعات الاقتصادية المحورية، لتكون شريكاً فاعلاً ومحركاً رئيساً لعجلة التنويع الاقتصادي، بما يصب في خدمة «رؤية عجمان 2021»، في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان الرفاه والازدهار للجميع.

استراتيجية خمسية

قال المهندس علي السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة: إن منطقة عجمان الحرة تتبع استراتيجية خمسية، ترتكز على تحديث السياسات والقواعد الناظمة لإجراءات تسجيل الشركات، ضمن كافة القطاعات، لتوفير بيئة أكثر جاذبية للأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجاباً في استقطاب المزيد من الاستثمارات، ضمن صناعاتٍ ومجالات مختلفة. وسنقوم بإطلاق مبادراتٍ إضافية، سيتم الكشف عنها في المستقبل القريب، حيث سيكون لها أثر ملحوظ في جذب المزيد من الاستثمارات، ضمن نطاقٍ أوسع من القطاعات. وأودُّ أن أتوجه بالشكر لمُجتمع الأعمال والمستثمرين، على ثقتهم المستمرة التي تجسدها هذه المؤشرات الإيجابية، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها أعضاء فريق العمل.

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