منح دراسية بـ250000 درهم من «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

تستمر «مفاجآت صيف دبي» بمنح المتسوقين فرصاً للحصول على كل ما يحتاجونه من منتجات، خاصة للطلبة وأولياء الأمور الباحثين عن صفقات رابحة وعروض مجزية على الأدوات والمستلزمات المدرسية والأجهزة الإلكترونية ضمن إطار موسم العودة للمدرسة. وللمساعدة على تخفيف أعباء دفع الرسوم الدراسية، تحتضن مفاجآت صيف دبي هذا العام الدورة الثانية من عرض منحة مدهش الدراسية. ويقدم العرض المفتوح أمام الطلبة من جميع الأعمار وعائلاتهم، جوائز إجمالية بقيمة 250000 درهم لعشرة متسوقين من سعداء الحظ.

ويحصل كل فائز على منحة دراسية بقيمة 25000 درهم. وللحصول على فرصة الفوز، يحتاج المتسوقون إلى إنفاق 200 درهم في ابن بطوطة مول أو نخيل مول أو سيركل مول في الفترة حتى 4 سبتمبر. وسيظهر مدهش ودانة بشكل خاص في ابن بطوطة مول ونخيل مول يومي 11 و16 أغسطس على الترتيب.

عروض ترويجية

وتقدم المتاجر في مختلف أنحاء المدينة مجموعة ضخمة من العروض الترويجية والجوائز بهدف مساعدة الطلبة من جميع الأعمار في الحصول على جميع المستلزمات المدرسية العملية والمتنوعة واختيار ما يناسبهم من الملابس والأحذية الجديدة.

وتمنح متاجر جمبو للإلكترونيات أولياء الأمور فرصة الفوز بمبلغ 25000 درهم لدفع الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى حاسوب مايكروسوفت سيرفيس جو المحمول يومياً حتى نهاية مفاجآت صيف دبي في 4 سبتمبر. ويدخل المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 1000 درهم لشراء حاسوب محمول أو حاسوب مكتبي أو لوحي لدى متاجر جمبو وعبر الموقع الإلكتروني.jumbo.aeفي السحب للفوز بالجوائز.

ويمكن للمتسوقين في ابن بطوطة مول الاستمتاع بعرض سكاي آند روز السحري في ما يستكشفون عروض العودة إلى المدرسة، حيث يقدم الفنانون المشاركون عرضاً رائعاً يومياً من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر.

وتستضيف مجموعة مراكز التسوق في دبي عرض موسم العودة إلى المدرسة من 15 أغسطس وحتى 4 سبتمبر، مع جوائز إجمالية بقيمة 100000 درهم. وبموجب العرض الترويجي، يدخل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم لدى أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي، في سحب للفوز بمبلغ 5000 درهم نقداً.

وسيتم اختيار 20 فائزاً خلال موسم العودة إلى المدرسة. وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومركز مجمع بوابة الخيل ومركز بن سوقات وبرجمان وباي أفينيو ودبي أوتلت مول ومجمع مدن والواحة مول وريف مول ومركز مجمع الشروق وتايمز سكوير سنتر وتعاونية الاتحاد في القوز ووصل فيتا ودار وصل ووصل 51 وسوق مدينة جميرا وكراون مول وسنترال مول.

وينظم دبي فستيفال سيتي مول من 15 أغسطس وحتى 4 سبتمبر خدمة للمتسوقين الذين يشترون منتجات من مجموعة العودة إلى المدرسة، ويقوم الفنانون الموجودون على المنصة الخاصة بهذه الخدمة بتقديم أعمال الرسم على الحقائب المدرسية وحقائب الغداء والدفاتر وزجاجات المياه والمجلدات وحقائب الأقلام والأحذية مجاناً.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من عرض تسوق واربح مع مفاجآت صيف دبي الذي يشارك فيه عدد كبير من المطاعم المتميزة بمركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومركز مجمع بوابة الخيل وبرجمان وبن سوقات سنتر وباي أفينيو ودبي أوتليت مول ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع الشروق والريف مول وتايمز سكوير سنتر وتعاونية الاتحاد بمنطقة القوز ووصل فيتا ودار الوصل ووصل 51 وسوق مدينة جميرا وكراون مول وسنترال مول. ويدخل العملاء الذين ينفقون 100 درهم بالمطاعم المشاركة بعرض تسوق واربح، في سحب للفوز بعضوية زوماتو وبطاقات هدايا من بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 200 درهم.

ويمكن للعائلات بعد رحلة تسوق الاسترخاء داخل إحدى الحدائق المائية في إطار عرض سبلاش فيست الترويجي. ويمكن لأولياء الأمور والطلبة الاستعداد للعام الدراسي ذهنياً وجسدياً مع دروس كور دايركشن لليوغا في الصباح الباكر في منصة ذا فيو بنخيل مول. وتقدم مبادرة فتنس بيوند تجربة صحية غامرة في منصة المشاهدة مع إطلالات على نخلة جميرا ومرسى دبي. وتقام الدروس من 7 حتى 8 صباحاً أيام 6 و10 و13 و17 و20 و21 و24 و27 و31 أغسطس و3 سبتمبر.

وترحب المتاجر في جميع أنحاء المدينة بالمتسوقين مع عروض رائعة للعودة إلى المدرسة. وتستقبل شخصيات فيلم الرسوم المتحركة هوتيل ترانسيلفانيا مثل كونت دراكولا وفرانكنشتاين ومافيس والمومياء موراي المتسوقين خلال موسم العودة إلى المدرسة في سيتي ووك أيام الجمعة والسبت ابتداءً من الساعة 4:30 عصراً. وتنظم سيتي ووك أيضاً مجموعة من الأنشطة التي تحمل طابع فيلم هوتيل ترانسيلفانيا يومياً حتى 28 أغسطس مع نسخة خاصة من الفندق الغامض بساحة سيتي ووك.

سيرك

تستضيف دبي مجموعة من أنشطة السيرك التي يستمتع بها الأطفال. وتعد أكاديمية مدهش للسيرك ورشة عمل احترافية للسيرك تستهدف الأطفال بين 5 و12 سنة، حيث يمكن لهم تعلم الحيل والألعاب في أجواء من المرح. وتقام ورشة العمل يومياً في عالم مدهش بمركز دبي التجاري العالمي من 12 وحتى 21 أغسطس من 3 عصراً حتى 8:30 مساءً.

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