سوق دبي يواصل الصعود للجلسة السابعة على التوالي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

حلّق سوق أبوظبي في ختام جلسة أمس وتجاوز مستوى 7500 نقطة للمرة الأولى في تاريخه مدعوماً بمكاسب الاستثمار والبنوك والعقار. كما واصل مؤشر سوق دبي الصعود للجلسة السابعة على التوالي ليصل إلى 2822 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم بأبوظبي ونحو 100 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 355 مليون سهم، موزعة بواقع 71 مليون سهم في دبي ونحو 284 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 6051 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي 0.08% ليصل إلى 2822 نقطة مع ارتفاع أسهم قطاع الاستثمار 0.47% في ظل صعود «دبي للاستثمار» 0.56%، و«شعاع كابيتال»1.31%. واستقر «سوق دبي المالي» عند إغلاقه السابق. كما صعد قطاع العقار 0.12% مع ارتفاع «الاتحاد العقارية» 0.82% و«إعمار مولز» 0.5% و«ديار» 0.34% و«إعمار العقارية» 0.24%، بينما تراجع «إعمار للتطوير» 1.05% و«داماك» 0.81%. وارتفع قطاع النقل 1.66% بصعود «العربية للطيران» 1.44% و«أرامكس» 1.93%، بينما استقر «الخليج للملاحة». وصعد قطاع التأمين 0.22%.

وتراجع قطاع البنوك 0.18% بهبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.37%، بينما استقر «دبي الإسلامي» عند إغلاقه السابق، وتراجع قطاعي الخدمات 0.83% والاتصالات 0.45%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 17 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 14 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» 9 ملايين درهم. وحقق «أمان للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 5%، تلاه «الإمارات للمرطبات» 3%، ثم «أرامكس» 2%، فيما كان «آن ديجيتال سيرفس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.9%.

سوق أبوظبي

وواصل سوق أبوظبي تحقيق أرقامه القياسية وصعد بنسبة 1.11% ليغلق عند 7501 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، بدعم مكاسب قطاع الاستثمار 3.26% مع ارتفاع «ألفا ظبي» 2.8% و«إشراق» 2.1%. كما ارتفع قطاع البنوك 0.48% بدعم صعود «أبوظبي الأول» 0.6% و«أبوظبي التجاري» 0.7%، فيما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.18%. وصعد قطاع العقار 0.41%. وتراجع قطاع الطاقة 0.15% بهبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 0.68%، بينما صعدت أسهم «دانة غاز» 0.68% و«طاقة» 0.8%. كما تراجع قطاع الاتصالات 0.01% بنزول «الياه سات» 0.37%، فيما استقر سهم «اتصالات».

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «العالمية القابضة»، جاذباً 348 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 282 مليون درهم. وحقق «الواحة كابيتال» أكبر وتيرة صعود بنحو 4.8%، تلاه «ايزي لتأجير السيارات» 3.6% ثم «رأس الخيمة العقارية» 3.5%، فيما كان «الشارقة للإسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.9%.

إفصاحات

حددت شركة «داماك العقارية» الأربعاء المقبل لعقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة وإقرار البيانات المالية المرحلية للربع الثاني لعام 2021.

وافق مجلس إدارة شركة «الأغذية المتحدة» على البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو.

حددت شركة «الإسمنت الوطنية» الأربعاء لعقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة القوائم المالية للنصف الأول 2021.

حددت الشركة «الإسلامية العربية للتأمين» الأربعاء لعقد اجتماع مجلس الإدارة للنظر في البيانات المالية للنصف الأول 2021 وإقرارها.

حددت شركة «عنان للاستثمار القابضة» يوم غد الثلاثاء لعقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة وإقرار النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو. كما يتناول الاجتماع اعتماد الهيكل التنظيمي والصلاحيات ونظام الحوكمة للشركة.

حددت شركة «أبوظبي الوطنية للتكافل - تكافل» الأربعاء لعقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد القوائم المالية للنصف الأول 2021.

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