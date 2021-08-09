«هوت باك»: الإمارات أرض الفرص والخير والعطاء

المصدر: أم القيوين - وام

أكد المستثمر ورجل الأعمال الهندي عبدالجبار بي بي المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «هوت باك» الدولية المتخصصة في مجال وتصنيع وتوزيع حلول التغليف ومقرها الإقليمي دبي أن كلمة السر في نجاحه ومجموعته التجارية هي الإمارات أرض الفرص والخير والعطاء والتسامح التي تسهل عملية الاستثمار وتسهم في إعداد البيئة الداعمة لجميع رواد الأعمال والشركات والمستثمرين لبلوغ طموحات ونجاحات أكبر للأفراد من كل الجنسيات.

وأكد أن الإمارات توفر بيئة داعمة لاستقطاب وتحفيز المستثمرين وتشجيع المشاريع، وهذه البيئة توفر كل الفرص للنجاح والنمو، مشيراً إلى أن الدولة تتصدر المنطقة على صعيد مستوى التطور في البنية التحتية، وقادرة على الاحتفاظ بمكانتها باعتبارها المركز الإقليمي الأول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير مزايا للمستثمرين لا يمكن منافستها في ظل ما تتمتع به من مقومات وإمكانيات.

وأضاف في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام): لدينا ثقة كبيرة كمستثمرين بالرؤية الاقتصادية والسياسية الثاقبة للقيادة الرشيدة للدولة، وغالبية القطاعات في الإمارات تظهر نمواً إيجابياً كل عام بجانب دخول لاعبين جدد في السوق، فالعديد من رواد الأعمال والمستثمرين محلياً وعالمياً يتدفقون على إمارات الدولة للتوسع بأعمالهم في المنطقة والعالم .

تشريعات وقوانين

وشدد على أن التشريعات والقوانين التي سنتها الإمارات ستعطي دافعاً قوياً للمستثمرين المواطنين والأجانب للمساهمة في تعزيز الاستثمار بالقطاع الصناعي من خلال استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وثمّن قرارات الدولة التي تهدف إلى تقدير الكوادر البشرية المتميزة والمستثمرين الأكفاء والمؤهلين ورواد الأعمال المبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن هذه التشريعات والقوانين من شأنها أن ترتقى بمكانة الإمارات بوصفها اقتصاداً قائماً على المعرفة ويضعها ضمن الوجهات الأكثر استقطاباً للعمالة الماهرة والمستثمرين. وأشار إلى أن الإمارات تتصدر كثيراً من المؤشرات العالمية، ولم تكتف قيادتها الرشيدة بذلك، بل تتطلع لتصدر كل هذه المؤشرات.

وأشاد بما توفره المناطق الحرة في الدولة من تسهيلات. وأشاد بمنح القيادة الرشيدة الإقامة الذهبية للمستثمرين الأجانب، والتي ستمكنهم وعائلاتهم من الحصول على إقامة طويلة لمدة 10 سنوات وتوفر الاستقرار الأسري والراحة النفسية لهم.

3500 منتج

تمتلك مجموعة «هوت باك» 34 مركزاً حصرياً للتجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر أكثر من 3500 منتج متخصص وتخطط لتوسيع شبكة فروعها إلى 100 مركز بحلول 2030. والمجموعة هي إحدى الشركات المتخصصة بالإنتاج والبيع بالجملة لمواد تجهيز الأطعمة النوعية وتمتلك وحدتي تصنيع في أم القيوين والشارقة، وحصلت على جائزة دبي للصناعات الذكية عام 2020.

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