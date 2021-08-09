«الإمارات دبي الوطني» يحصد اثنتين من جوائز «يوروموني للتميز 2021»

المصدر: دبي ـ البيان

حصد بنك الإمارات دبي الوطني، اثنتين من جوائز «يوروموني للتميز 2021». وحافظ الإمارات دبي الوطني على لقب «أفضل بنك في الإمارات» للعام السابع على التوالي. كما حصل على لقب «أفضل بنك في الشرق الأوسط». وتلقى البنك إشادة واسعة، نظير تركيزه المتواصل على الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية التي تكفل حصول العملاء على تجارب مصرفية سلسة وخالية من المتاعب.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يشرفنا الفوز مجدداً بلقبين مميزين خلال حفل توزيع جوائز «يوروموني» لهذا العام. ورغم التحديات الناتجة عن جائحة «كوفيد 19» وتأثيرها على حياة الأفراد ونشاط الاقتصاد بشكل عام، نجحنا بالمضي قدماً في تقديم خدمات مصرفية دون انقطاع للعملاء والشركات. وأضاف: أثبت بنك الإمارات دبي الوطني على مدار السنين قدرته العالية على الاستمرار بتقديم الابتكارات السباقة وتقديم خبراته الرقمية لتزويد العملاء في المنطقة بتجربة مصرفية استثنائية بكل المقاييس. وبهذا يمثل الحصول على هذه الجوائز العالمية مدعاة فخر كبير بالنسبة لنا وتكريماً متميزاً لتفانينا الدائم وجهودنا الحثيثة.

وحصد البنك في وقت سابق من العام الجاري تكريماً من قبل مجلة «ذا بانكر» نظراً لجهوده في الاستجابة لتداعيات جائحة كوفيد 19 ونهجه في الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، حيث فاز بلقب «بنك العام في الإمارات 2020» للعام السادس، و«بنك العام في الشرق الأوسط 2020» للمرة الثالثة.

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