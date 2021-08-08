«الحكمة» تسجل أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي» - «الحكمة» وهي مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسية، نتائجها المرحلية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو، حيث سجلت أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً.

وقال سيجي أولافسون، الرئيس التنفيذي لـ «الحكمة»: «استفدنا مرة أخرى من مرونة محفظتنا ونشاطنا التصنيعي المرن. وشهد أداؤنا القوي زيادة سنوية قوية في الإيرادات والأرباح التشغيلية، ما يعكس قدرتنا على توليد نتائج إيجابية ضمن ظروف مليئة بالتحديات في السوق. ونواصل الاستفادة من استثماراتنا الرامية إلى إنشاء خط من الأدوية الجديدة. ويعكس التقدم الذي أحرزناه في النصف الأول من هذا العام نظرتنا المحسنة للعام كاملاً. وبالنظر إلى المستقبل، تمنحنا استراتيجيتنا الواضحة وخط منتجاتنا القوي والمرونة التي نتحلى بها، ثقة كبيرة بتحقيق مزيد من النمو وزيادة القيمة لصالح الجهات المعنية بأعمالنا».

وخلال النصف الأول من عام 2021، نمت إيرادات «الحكمة» على مستوى المجموعة بنسبة 7% لتبلغ 1.216 مليون دولار مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 والذي بلغت إيراداته 1.132 مليون دولار.

وشهدت المجموعة أداءً قوياً في أسواقها الرئيسية. ويسهم انتشار المجموعة في 18 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحفظتها الواسعة، والمنتجات المبتكرة والمرخصة، في توفير أساس قوي لنموها.

وضمن قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة، أطلقت المجموعة 39 منتجاً في أسواقها، وتشهد عودة إلى الظروف الاعتيادية عقب الانقطاعات الحاصلة في إطلاق المنتجات في عام 2020 بسبب الوباء. وعادت فرق المبيعات إلى العمليات المباشرة وجهاً لوجه مع الحفاظ على بعض التفاعل الافتراضي أيضاً. وتتوقع المجموعة استمرار نمو إيرادات هذا القطاع إلى الأرقام الأحادية المتوسطة بالعملة الثابتة.

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