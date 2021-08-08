اقتصادية عجمان تختتم مسابقة دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: عجمان - البيان

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية مسابقة «the Best» التي أطلقتها في ديسمبر 2020 وذلك تزامناً مع اليوم الوطني الإماراتي الـ 49 مع شريكها الإعلامي شبكة رؤية الإمارات الإعلامية، والتي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عجمان، وتكريمهم على تميزهم وذلك من وجهة نظر المجتمع وتشجيعاً لهم على تطوير مشاريعهم والاستمرار في التقدم والنجاح، وتم تكريم 39 منشأة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 13 نشاطاً اقتصادياً مختلفاً.

وقال عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: إننا نسعى دائماً من خلال برنامج تعزيز الذي يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي لها النسبة الأعلى من الرخص التجارية الصادرة في الإمارة، إلى تقديم كل سبل الدعم والتشجيع لأصحاب المشاريع والترويج عن مشاريعهم، لذلك تم إطلاق المسابقة بالتعاون مع الشريك الإعلامي شبكة رؤية الإمارات الإعلامية، ولقد تم خلال المسابقة التصويت للمشاريع بشكل شفاف من الجمهور.

وأكد الحمراني أن المسابقة ستستمر في تحقيق أهدافها في السنة المقبلة وستنطلق بحلة جديدة بناء على معايير محددة ومع شركاء حكوميين مختلفين لدعم القطاعات المختلفة في الإمارة، ولأننا حريصون على معرفة رأي المجتمع وأصحاب المنشأة التي تم تكريمها فلقد تم استطلاع رأيهم حول آلية تطوير المبادرة وعن آرائهم العامة ولقد حصدت المسابقة نسبة رضا 97% من المجتمع.

من جانبه، قال المستشار الإعلامي عبدالله الشحي، الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية: شراكتنا مع التنمية الاقتصادية هي شراكة مثمرة ونحن في شبكة رؤية الإمارات الإعلامية متواجدون دائماً لدعم الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركاء داعمين للجهات الحكومية المختصة، ويسعدنا العمل معاً لتحقيق الأهداف النبيلة لهذه المبادرة ولمبادرات مستقبلية ومشاريع مشتركة لخدمة المجتمع فهدفنا هو رفع نسبة رضا المجتمع وجودة الحياة.

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