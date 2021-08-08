ارتفاع حجوزات الليالي الفندقية في دبي 44.5% خلال النصف الأول 2021

المصدر: دبي – بشار باغ

بلغ إجمالي عدد الليالي الفندقية المحجوزة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 14.17 مليون ليلة مقارنة بـ9.81 مليون ليلة في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 44.5% بحسب تقرير أداء السياحة للفترة من يناير لغاية يونيو 2021 والصادر عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأظهر التقرير تحسناً ملحوظاً في مؤشرات القطاع الفندقي منذ بداية العالم الجاري مما يعكس الجاذبية السياحية التي تتمتع بها دبي لرخ التحديات التي فرضتها الجائحة على حركة السياحة والسفر العالمية، حيث بلغت فترة إقامة النزلاء خلال النصف الأول من العام الجاري 4.8 ليالٍ فندقية مقارنة بـ4.1 ليلية في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع العائد للغرفة الفندقية إلى 237 درهماً خلال النصف الأول مقابل 211 درهماً خلال النصف الأول من العام الماضي بنمو 12.3%، ووصل متوسط سعر الغرفة الفندقية إلى 382 درهماً.

وبلغ معدل الإشغال العام في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 62% مقارنة بـ54% في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 15%.

ووصل عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية يونيو الماضي بحسب التقرير إلى 128 ألفاً و777 غرفة فندقية، ضمن 718 منشأة فندقية.

وبلغت حصة الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 44 ألفاً و365 غرفة فندقية، ضمن 133 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 36 ألفاً و553 غرف فندقية، ضمن 166 منشأة.

فيما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18%، بسعة بلغت 23 ألفاً و650 غرفة فندقية، ضمن 231 منشأة فندقية، فيما وصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 188 منشأة، تضم 24 ألفاً و209 شقق، مع استحواذ الشقق على 19% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي.

وبحسب التقرير، فقد استقبلت دبي أكثر من 2.5 ملايين سائح دولي خلال النصف الأول من عام 2021، وجاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، خلال هذه الفترة، مسجلة أكثر من 409 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 210 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من السعودية نحو 131 ألف زائر، لتأتي بعدها الولايات المتحدة بـنحو 100 ألف زائر.

وسجلت فرنسا نحو 94 ألف زائر في المركز الخامس، بينما حلت مصر في المركز السادس بنحو 90 ألف زائر، و67 ألفاً و64 ألف زائر من السوقين الكازاخية والألمانية على التوالي، في المركزين التاسع والعاشر، مقابل 63 ألفاً و60 ألفاً من كل من باكستان وأثيوبيا في المركزين التاسع والعاشر.

وحلت منطقة جنوب آسيا، في المركز الأول فيما يتعلق بمصدر الزوّار إلى دبي، حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 21% من إجمالي العدد لكل منها على التوالي، تلتها روسيا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 20%، ومنطقة أوروبا الغربية بنسبة 17%، مقابل نسبة بلغت 13% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا على نحو 9% من إجمالي عدد الزوار لكل منها، فيما سجلت الأميركيتين نحو 6%، مقابل نسبة بلغت 4% لدول شمال وجنوب شرق آسيا، ونحو 1% لأستراليا.

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