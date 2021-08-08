شراكة لإطلاق خدمة دفع رقمية لتطبيق «واو» للنقل السريع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

دخلت محفظة «باي إت» الرقمية، المدعومة من بنك أبوظبي الأول، وماجناتي، شركة الدفع التابعة المملوكة بالكامل للبنك، في شراكة مع «واو لخدمات النقل» لإطلاق خدمة دفع رقمية حديثة.

ومن خلال الشراكة، يمكن لراكبي «واو» الآن إجراء مدفوعات عبر الهاتف المحمول لركوبهم بسهولة باستخدام محفظة «باي إت» Payit الرقمية من داخل سيارات «واو».

وقال بدر الزعابي، رئيس «واو»: نشكر بنك أبوظبي الأول على تقديره ودعمه للمشاريع التكنولوجية الجديدة والشابة.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجناتي»: يسعدنا أن نتشارك مع «واو» وأن ندعمهم في سعيهم لتشغيل أعمال تركز على التكنولوجيا الرقمية. ونظراً لأن المدفوعات أساسية لعروضهم، تقدم لهم «باي إت» و«ماجناتي» الحلول الرقمية المثالية لدعم أعمالهم بينما يتطلعون إلى التوسع في جميع أنحاء الإمارات.

وتم إطلاق «باي إت» في عام 2018، وتقدم المحفظة الرقمية مجموعة كاملة من حلول الدفع لمستخدميها، سواء المستهلكين أو التجار. وبالنسبة لـ«ماجناتي» فهي جزء من أعمال مدفوعات بنك أبوظبي الأول، وتعزز موقع البنك في قطاع المدفوعات سريع التوسع.

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